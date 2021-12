Gp Abu Dhabi: Hamilton domina seconde libere, 4/o Verstappen

Lewis Hamilton cambia passo e realizza il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Abu Dhabi, che domenica assegnerà il titolo mondiale piloti di F1. Dopo il britannico della Mercedes (1.23.691) si sono piazzati Esteban Ocon su Alpine (+0.343) e Valtteri Bottas (+0.392). Solo quarto Max Verstappen su Red Bull (+0.641).

Ancora ottava e nona posizione per le Ferrari di Charles Leclerc (+0.866) e Carlos Sainz (+1.153).

Proprio sul finire delle sue penultime libere in carriera Kimi Raikkonen (16/o) è finito contro il muro alla curva 14.

Monoposto del team Alfa Romeo danneggiata ma il pilota è uscito autonomamente dall'abitacolo. In quinta posizione Sergio Perez su Red Bull (+0.709) e a seguire Fernando Alonso su Alpine (+0.804) e Yuki Tsunoda (+0.841) su Alpha Tauri, che con Pierre Gasly è anche al decimo posto (+1.249).