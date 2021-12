F1:Arabia Saudita;Verstappen,bella stagione comunque finisca

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Sono tanti anni che proviamo a battere la Mercedes, ma se vinceremo quest'anno sarà bello per noi, non perché avremo battuto gli altri. Vincere un Mondiale credo sia un risultato grandioso per chiunque, anche per chi ha già vinto". Max Verstappen si dice pronto alla penultima sfida della stagione in Arabia Saudita che potrebbe incoronarlo campione del mondo di Formula 1 per la prima volta nella sua carriera. "Lottare con Lewis è importante perché aiuta a migliorarsi, e credo che questa lotta faccia bene allo sport.

Comunque finisca - sottolinea l'olandese della Red Bull - io credo sarà stata una bella stagione per entrambi. Ho lavorato tanto al simulatore, siamo molto motivati. Una pista come questa crea opportunità nuove, diverse, un po' per tutti" (ANSA).