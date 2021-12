Arabia Saudita: ceo Williams positivo al Covid

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Il Ceo e Team Principal della Williams, Jost Capito, è risultato positivo al test per il Covid-19 in vista del Gran Premio dell'Arabia Saudita di questo fine settimana.

"Jost - fa sapere la Formula 1 - ora sta seguendo le linee guida dell'autorità sanitaria nazionale del Regno Unito. Non c'è stato un impatto più ampio sul personale della Williams Racing e il team continuerà a operare a bordo pista come previsto".

Capito, che ha assunto la carica di capo della Williams nel febbraio 2021, dopo il passaggio di proprietà della scuderia alla società di investimenti Dorilton Capital, salterà di conseguenza la penultima gara della stagione.

"Jost Capito è risultato positivo al test per il Covid-19 prima di recarsi a Jeddah per il Gran Premio dell'Arabia Saudita di questo fine settimana", confermano Fia e Formula 1.

La Williams è ottava nel campionato costruttori, con 12 punti di vantaggio sull'Alfa Romeo, con due gare ancora da disputare quest'anno.

Il team renderà omaggio al fondatore Sir Frank Williams al Gran Premio dell'Arabia Saudita di questo fine settimana, dopo la morte del leggendario capo squadra all'età di 79 anni la scorsa settimana. (ANSA).