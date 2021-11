Gp Brasile: Hamilton, qui sarà difficile batterli

"Il loro ritmo è stato fenomenale nell'ultima gara, ma hanno avuto una macchina forte per tutto l'anno. Noi spingeremo al massimo per vedere se possiamo spremere di più dalla macchina ma prevedo che sarà molto difficile batterli questo fine settimana". Così il campione del mondo della Mercedes, Lewis Hamilton, in vista del Gp del Brasile di domenica, parla della nuova sfida con le Red Bull, in un fine settimana che prevede anche la qualifica sprint.

"E' una opportunità - afferma l'inglese - ma se loro sono più veloci non è che possa cambiare molto. Da domani lavoreremo per cominciare bene e trovare subito l'equilibrio giusto della macchina, visto che avremo a disposizione una sola ora di prove libere".

Hamilton ha glissato sul rischio di una penalizzazione di cinque posizioni in griglia per cambio di motore che potrebbe essere necessario sulla sua Mercedes, sostenendo che i problemi logistici che hanno afflitto il team - ritardi nell'arrivo dei cargo hanno lasciato a corto di materiale molte scuderie - non consentono ancora di fare delle previsioni in merito.