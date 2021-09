F1: il Qatar avrà il suo primo Gran premio il 21 novembre

II Qatar avrà il suo primo gran premio di formula uno il prossimo 21 novembre. Lo hanno annunciato gli organizzatori.

Il Gp del Qatar si correrà sul circuito di Losail, nei pressi di Doha, dal 19 al 21 novembre 2021 e sostituisce il gp d'Australia che si sarebbe dovuto tenere nella stessa data e che è stato annullato per la pandemia.

Si correrà a Losail nell'ambito di un accordo che porterà in Qatar la formula uno anche in futuro. Il Circus gareggerà infatti in Qatar dal 2023 con un contratto di 10 anni, fino al 2030. "L'enorme sforzo di tutti i team, della F1 e della Fia ha permesso di realizzare un calendario di 22 gare, qualcosa di davvero impressionante durante un anno impegnativo e qualcosa di cui tutti possiamo essere orgogliosi", ha dichiarato il presidente e Ceo della F1, Stefano Domenicali.