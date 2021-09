F1: Russia; Norris in testa a metà gara, Leclerc rimonta

Lando Norris su McLaren è in testa a metà gara nel Gp di Russia, sul circuito di Sochi, quando ancora solo una parte dei concorrenti ha effettuato il pit stop. Il giovane britannico precede Lewis Hamilton con la Mercedes e Sergio Perez con la Red Bull. Grande recupero di Max Verstappen, che partito dall'ultimo posto ha recuperato al momento fino alla quinta posizione, trascinandosi dietro Charles Leclerc, sesto da penultimo che era. Carlos Sainz, che è rimasto a lungo in testa, si è fermato per il pit dopo essere stati superato da Norris.