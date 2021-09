F1: Albon alla Williams nel 2022, confermato Latifi

Il mercato piloti per la prossima stagione di Formula 1 continua a definirsi. La Williams ha ufficializzato i suoi piloti per il 2022. Da un lato una conferma, quella di Nicholas Latifi, dall'altro l'arrivo in scuderia di Alex Albon. Per Latifi si tratta della terza stagione consecutiva con la scuderia. Per Albon invece un ritorno in Formula 1 dopo l'anno trascorso in DTM e come test driver della Red Bull. Il pilota thailandese prende il posto di Russel, ufficializzato martedì dalla Mercedes come nuovo compagno di Hamilton.

"Sono davvero entusiasta e non vedo l'ora di tornare a guidare la Formula 1 nel 2022", ha detto Albon. "Quando lasci un anno la F1 non è mai certo che tornerai, quindi sono estremamente grato a Red Bull e Williams per aver creduto in me e avermi aiutato nel mio viaggio di ritorno".