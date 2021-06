Gp Francia: seconde libere a Verstappen, 5/o Leclerc

L'olandese Max Verstappen ha segnato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Francia. La sua Red Bull, con il tempo di 1'32''872, ha chiuso davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, con il primo staccato di soli otto millesimi, con le gomme medie, e il secondo di oltre due decimi e mezzo. Quinto ed ottavo tempo per le Ferrari, con Charles Leclerc che ha fatto segnare il tempo di 1'33''550, mentre Carlos Sainz si è fermato a 1'33''698.

Quarto e sesto tempo, rispettivamente, per le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon, con Pierre Gasly, settimo con l'AlphaTauri, a precedere di poco Sainz. Ottimo nono tempo per Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo, mentre Sergio Perez, vincitore della gara a Baku, ha chiuso solo 12/o sulla seconda Red Bull, dietro anche ad Antonio Giovinazzi con l'Alfa.