F1: Imola; pole a Hamilton, Leclerc quarto al via

Lewis Hamilton in 1'14"411 ha ottenuto la pole del GP del 'Made in Italy' sul circuito di Imola, la 99/a in carriera per il campione del mondo di F1. In prima fila domani accanto al pilota Mercedes partirà Sergio Perez con la Red Bull. In seconda fila Max Verstappen con l'altra Red Bull e la Ferrari di Charles Leclerc.



"Ieri (venerdì, ndr) pensavo con fiducia al quarto posto, ma oggi in FP3 non ci pensavo perché abbiamo visto che la McLaren andava molto forte - ha spiegato Leclerc a Sky Sport - Ho fatto un buon giro e siamo a tre decimi da Red Bull e Mercedes, nonostante abbia anche un errore nel mio giro. Penso quindi che potremo fare buone cose in gara. Sono contento di questa Ferrari, è bilanciata bene. Dobbiamo trovare performance in generale, anche se in non siamo ancora a livello delle prime due vetture. Ci stiamo lavorando. Partire con le gomme rosse ci aiuterà, anche se dovremo vedere domani in gara se la scelta è stata azzeccata".