F1: Leclerc in pista a Fiorano con SF71H del 2018

La Ferrari torna a girare a Fiorano in preparazione del prossimo fine settimana di gara a Imola dove si correrà il secondo Gran Premio di Formula 1 della stagione.

Dopo che i due piloti della Ferrari Driver Accademy, Marcus Armstrong e Robert Shwartzman, hanno completato più di 200 chilometri a testa nella giornata di ieri, questa mattina è toccato a Charles Leclerc calarsi nell'abitacolo della SF71H del 2018 per una sessione di riscaldamento in vista del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna del prossimo 18 aprile.