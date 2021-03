Hamilton, vincere non è unico mio obiettivo

"Il mio obiettivo è vincere ancora, farlo soprattutto per tutto un team che lavora tanto per questo, ma la mia priorità in questa stagione è anche altro. L'anno scorso si è discusso molto su uguaglianza e inclusione, quest'anno si tratta di spingere in favore della diversità e assicurarsi che davvero un'azione in questo senso venga portata avanti". Così il campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, alla presentazione del team e della monoposto per la stagione 2021.

"Io sono un po' in una posizione fortunata, finora ho ottenuto la maggior parte delle cose che volevo raggiungere" ha aggiunto il pilota britannico, parlando del suo recente rinnovo di solo un anno con il team e senza svelare i suoi progetti futuri. "Non sento al momento il bisogno di pianificare troppo in anticipo - ha continuato -. Stiamo vivendo in un periodo piuttosto insolito, particolare. Poi la possibilità di proseguire ancora non manca".