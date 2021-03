Bottas: 'Punto a una stagione senza rimpianti'

"Non voglio avere rimpianti, voglio arrivare all'ultima gara con la sensazione di aver dato tutto. Hamilton mi dà grandi stimoli, ha raggiunto record incredibili, quindi il mio compito non è semplice, per questo preferisco concentrarmi più su me stesso che guardare a lui". Così il pilota della Mercedes Valtteri Bottas, durante la presentazione on line della W12. Il pilota finlandese parla anche dei possibili rivali della Mercedes, facendo per primo il nome della Red Bull. "Se guardiamo al rendimento delle ultime stagioni mi sembra la principale minaccia - ha detto - ma la McLaren motorizzata Mercedes potrebbe essere pericolosa e poi ci sarà anche la Ferrari, che vorrà riscattare una stagione difficile".