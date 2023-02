Ciclismo:Pirelli lancia il Race TT, velocità e leggerezza

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Nello stabilimento Pirelli di Bollate, alle porte di Milano, nasce il nuovo copertoncino da bici dedicato alla massima performance per i professionisti e per gli amatori più sportivi, reso riconoscibile dai loghi rossi sul fianco, il P Zero Race TT già scelto da squadre come l'americana Trek-Segafredo o la francese AG2R Citroën durante alcune tappe della Vuelta o del Tour de France del 2022.

Raccogliendo l'eredità del P Zero Velo TT che aveva riportato Pirelli nel ciclismo nel 2017 vincendo diverse medaglie in gara, completa la gamma dei pneumatici più sportivi, concepito per le esigenze dei team World Tour supportati da Pirelli, abbinato alle superleggere camere d'aria SmarTUBE Pirelli.

Il battistrada del nuovo P ZERO Race TT utilizza la mescola SmartEVO, sviluppata per offrire bassissima resistenza al rotolamento, controllo alle alte velocità e ottimo grip; il disegno del suo battistrada è quello del P ZERO Race, favorendo così la guidabilità e il controllo in curva. Inoltre, rispetto a questa gomma, il nuovo pneumatico risulta essere il 5% più leggero e con una minore resistenza al rotolamento del 15%*. Con una carcassa LITE in nylon da 120 TPI, senza protezioni aggiunte, il reparto R&D di Pirelli ha ulteriormente ottimizzato il pneumatico, sempre nell'ottica di offrire la minor resistenza possibile al rotolamento. (ANSA).