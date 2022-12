Ciclismo, Dagnoni: "130 medaglie nel 2022 oltre le aspettative"

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - "Il 2022 ci ha portato 130 medaglie. Un numero che va oltre ogni più rosea aspettativa.

Volevamo le tre cifre dopo le 97 del 2021, ma non avremmo mai pensato di vincere così tanto. Ora sarà difficile superare questa asticella, ma non abbiamo mai avuto paura di nuove sfide". E' il commento soddisfatto del presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, intercettato dall'ANSA al termine del Giro d'Onore che è andato in scena nel Castello Visconteo di Cassano d'Adda (Milano). "Il finale di stagione è stato un susseguirsi di emozioni: il record dell'ora di Ganna, i trionfi ai Mondiali su pista. Vedere una campionessa del mondo come Elisa Balsamo piangere per la vittoria nell'inseguimento a squadre ha fatto emozionare tutti", aggiunge.

Un anno che si è chiuso con due novità per la Federciclismo, presentate oggi: un nuovo logo e un nuovo sponsor. "Volevo essere il presidente del cambiamento - aggiunge Dagnoni -, dare un'impronta nuova e dinamica. Abbiamo una parte estetica nuova per il logo e una nuova azienda che ci fornirà materiale sportivo". (ANSA).