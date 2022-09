Ciclismo: presentato il 'Trittico della Regione Lombardia'

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Il ciclismo torna protagonista sulle strade lombarde con l'edizione 2022 del 'Trittico Regione Lombardia', evento che racchiude tre corse storiche del calendario italiano: la Coppa Agostoni del 29 settembre, la Coppa Bernocchi del 3 ottobre e la Tre Valle Varesine del 4 ottobre.

La manifestazione è stata presentata oggi, a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente della Regione, Attilio Fontana; dell'assessore regionale all'Ambiente, Raffaele Cattaneo; del sottosegretario regionale con delega a Sport e Grandi Eventi, Antonio Rossi, insieme all'ex campione Giuseppe Saronni. "Tre gare storicamente importanti - ha commentato Fontana - abbiamo scelto di sostenere il 'Trittico', perché i grandi eventi sportivi sono uno strumento straordinario per promuovere il territorio, per valorizzarlo e attirare turismo".

I numeri e l'interesse verso queste gare "sono in crescita - ha aggiunto - dunque proseguiamo convintamente in questa direzione".

Rossi ha poi sottolineato che nei prossimi giorni in Lombardia, dove "si allenano tantissimi tesserati e professionisti", ci sarà "il gotha del ciclismo mondiale".

Cattaneo ha evidenziato il fatto che questi tre appuntamenti "coniugano l'evento sportivo e agonistico al rispetto per l'ambiente, con un occhio di riguardo anche al turismo". (ANSA).