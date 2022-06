Ciclismo: Rimini dedica a Pantani ciclabile giallo-rosa

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GIU - Un percorso a tappe in rosa e in giallo - i colori del Giro d'Italia e del Tour de France che il 'Pirata' vinse uno dietro l'altro nell'estate del 1998 - per celebrare la sua leggenda. E' quanto deciso dal Comune di Rimini che ha scelto di intitolare a Marco Pantani il percorso ciclopedonale di via Montescudo, il più esteso della città romagnola e suggestivo collegamento tra l'entroterra e il mare.

La pista ciclabile - incassato il via libera all'intitolazione proposta dalla commissione Toponomastica - sarà ispirata al campione di Cesenatico che, allenandosi proprio sui colli romagnoli e del Montefeltro alle spalle delle cittadine della costa, ha costruito la sua figura di scalatore.

In particolare saranno create delle vere e proprie tappe, lungo il percorso, legate ad alcune tra le più celebri vittorie della carriera di Pantani come ad esempio l'Alpe d'Huez, il Mont Ventoux, il Mortirolo.

Nell'idea dell'Amministrazione comunale riminese, il manto stradale della ciclabile avrà le tinte del rosa e del giallo a ricordo dell'impresa compiuta - tra i pochi nella storia del ciclismo - sulle strade d'Italia e di Francia nell'anno dell'accoppiata Giro-Tour. (ANSA).