Tour of The Alps: tappa a Pinot, la corsa a Bardet

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il Tour of The Alps di ciclismo, che si è concluso oggi, parla chiaramente il francese. Due corridori transalpini, infatti, hanno trionfato nell'ultima giornata dell'ex Giro del Trentino, che proponeva la 5/a tappa, la Lienz-Lienz, in Tirolo, lunga 114,5 chilometri, ma ricchissima di salite.

La frazione è andata a Thibout Pinot, che ha regolato in una volata a due lo spagnolo David de la Curz. Il transalpino della Groupama-FdJ è tornato alla vittoria dopo quasi tre anni. Il successo della corsa a tappe è invece andato all'altro francese Romain Bardet, che è riuscito a staccare un altro spagnolo, Pello Bilbao, sull'ultima salita. (ANSA).