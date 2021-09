Ciclismo: Italdonne non fallisce, Zanardi vince oro

Piovono medaglie sugli azzurri agli Europeo di ciclismo, in corso a Trento. Oggi ne sono arrivate altre due dalle donne, grazie alla straordinaria prova di Silvia Zanardi, che ha vinto l'oro nella prova in linea Under 23, e a Eleonora Ciabocco, argento nella prova in linea riservata alla categoria Juniores. La Zanardi si è imposta allo sprint in piazza Duomo, bruciando l'ungherese Blanka Vas, che si è presa la medaglia d'argento. Il bronzo, invece, è andato alla francese Evita Muzic. La gara si è disputata su un percorso lungo 80,8 chilometri, che presentava un dislivello di 1.500. Ottima la prova delle ragazze azzurre che hanno costretto a una naturale selezione sulla salita di Poco e preso in mano il comando delle operazioni. Nel finale è stata Gaia Realini ad accelerare in salita e a dare il via all'azione decisiva che ha visto protagoniste la Zanardi, la Vas e la Muzic. Sul rettilineo finale è stata l'ungherese Vas a lanciare una lunghissima volata, ma la Zanardi ha retto e fatto valere le proprie doti di velocista. La marchigiana Eleonora Ciabocco, nel primo pomeriggio, ha ottenuto la medaglia d'argento nella prova in linea donne Juniores. La gara è stata vinta, dopo una volata ristretta, dalla tedesca Linda Riedmann, in 1h53'09"; bronzo alla francese Eglantine Rayer, a 1". Quarta un'altra azzurra, Francesca Barale, sempre a 1"; ottava Carlotta Cipressi, staccata di 1'10". La gara si è disputata sul percorso lungo 67,6 chilometri, con partenza e arrivo nella piazza Duomo a Trento. La gara presentava un dislivello di 1.250, un'altezza minima di 189 metri, massima di 368. Domani toccherà agli uomini e ancora alle donne: alle ore 9 è in programma la prova in linea Under 23, che si disputerà sulla distanza di 133,6 chilometri, con un dislivello di 2.500 metri; alle 14,15 sarà la volta della prova Elite donne, sulla distanza di 107,2 chilometri e un dislivello di 2 mila metri.