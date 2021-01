Nibali nel 2021 parteciperà a Giro e Tour de France

La Trek ha scelto i corridori che prenderanno parte ai grandi giri nella stagione ciclistica 2021. Vincenzo Nibali sarà al via del Giro d'Italia, affiancato dall'olandese Bauke Mollema e dall'abruzzese Giulio Ciccone. Lo 'Squalo dello Stretto' parteciperà anche al Tour de France, con al fianco Mollema, mentre Ciccone sarà al via della Vuelta di Spagna. Per quanto riguarda le classiche di primavera, il team statunitense punterà sulla coppia formata dal belga Jasper Stuyven e dal danese Mads Pedersen, che andranno a caccia di una vittoria di tappa anche nella corsa a tappe francese.