Coppa Italia: Milan ai quarti di finale, Sassuolo battuto 6-1 LE FOTO

Tutto fin troppo facile per il Milan che archivia la pratica qualificazione ai quarti di Coppa Italia praticamente il venti minuti per poi dilagare nella ripresa. Il Sassuolo viene travolto 6-1 dalla goleada della squadra rossonera, incapace di reagire, inerme davanti allo strapotere tecnico del Milan. I neroverdi potevano fare qualcosa in più, perché i rossoneri sono sì in un momento positivo, ma sei gol sono comunque un'enormità. A febbraio il Milan affronterà la vincente tra Roma e Sampdoria ai quarti di Coppa Italia. Il Milan in sostanza 'si allena' a San Siro a tre giorni dal match complicatissimo di Bergamo contro l'Atalanta. Il passaggio del turno non è mai in dubbio.

E il turnover calcolato di Paulo Fonseca dà i suoi frutti. Neppure convocati Maignan e Theo Hernandez, restano in panchina Morata e Gabbia, fuori per un tempo Pulisic e Okafor. Partono titolari Leao, Reijnders e Fofana perchè serve comunque equilibrio per vincere e consolidare le certezze del gruppo. Una scelta vincente non solo nel risultato, perché Leao nelle praterie concesse dal Sassuolo si esalta e gioca col suo sorriso contagioso. Reijnders disegna calcio e conferma il feeling con il gol. Chukwueze firma una doppietta che fa morale. Soddisfazione e risultato senza alcun patema, probabilmente l'epilogo perfetto per il Milan nella settimana che porta al big match contro l'Atalanta venerdì sera a Bergamo. Una sfida complicatissima che sarà il vero esame del momento dei rossoneri. Dopo il 3-0 contro l'Empoli, la vittoria schiacciante in Coppa Italia, la partita contro la squadra di Gasperini sarà la misura dello stato di crescita del Milan di Fonseca, oltre che probabile ultima chance per provare a tenere accesa la luce per la scudetto.

Il Sassuolo di Grosso esce con la faccia bassa e le ossa rotte da San Siro. E' chiaro che i neroverdi non avevano come obiettivo la Coppa Italia e preferiscono concentrarsi piuttosto sulla promozione diretta in Serie A vincendo la cadetteria. Ma l'ampio turnover stravolge l'assetto e la competitività della squadra. Viene subito annullato un gol ad Abraham per fuorigioco poi al 12' sblocca Chukwueze su splendido lancio a tutto campo di Reijnders. Passano cinque minuti e Reijnders ci mette la firma, Leao tiene palla e dribbla dal limite dell'area, viene intercettato da un difensore e lo statunitense raccoglie calciando secco dalla distanza. Siamo appena al 21' e arriva anche la doppietta di Chukwueze su bell'assist di Abraham. C'è spazio anche per la rete di Leao due minuti più tardi. Un poker che lascia poche speranze al Sassuolo. Al 42' Sportiello respinge un tiro di Volpato, ribadisce Antiste ma da posizione di fuorigioco e gol annullato.

Ad inizio ripresa, quattro cambi per il Milan ma la musica non cambia. Segna anche Calabria. Mulattieri trova il gol ma il Milan risponde a stretto giro col gol di Abraham. Finisce così, 6-1 e la mente per entrambe corre già al campionato..



