Serie A: in campo Empoli-Como 0-0 DIRETTA

Il Como rende visita all'Empoli che lo sopravanza di 2 lunghezze in classifica. I lariani sono reduci dal rovescio interno con la Lazio e l'allenatore Cesc Fabregas carica i suoi: "Abbiamo subito una sconfitta pesante e voglio una prova di orgoglio, in Toscana siamo attesi da una sfida delicata. Mi aspetto una reazione, bisogna vincere". Non sarà facile.

"La formazione di Roberto D'Aversa è aggressiva e dinamica, porta tanti elementi in avanti" ammonisce il tecnico spagnolo che ha gli uomini contati a centrocampo fra squalificati (Braunoder) e infortunati (Perrone, Sergi Roberto, Baselli).

"Vediamo nelle prossime ore se qualcuno riesce a recuperare, però non cerchiamo alibi" taglia corto.

Dopo Empoli, il Como andrà a Genova. Già giovedì: "Le partite ravvicinate - sottolinea Fabregas - possono essere un problema sul piano atletico però ti danno l'opportunità di risollevarti subito".

Il biancoblu, un pari in 4 partite, sono un punto sopra la zona salvezza. Fabregas sollecita "cattiveria" e "aggressività" per "evitare di subire gol" e rendersi pericolosi. "Dobbiamo giocare di squadra, aiutare il compagno, metterci determinazione e la giusta mentalità" esorta.



