Serie A: l'Empoli batte il Como 1-0

Empoli-Como 1-0 grazie al gol di Pellegri in avvio di ripresa. Terza vittoria in campionato per l'Empoli, che scavalca la Roma e sale all'11° posto con 14 punti. Sesto ko invece per il Como di Fabregas, che viene ulteriormente risucchiato nelle zone calde della classifica.

EMPOLI-Como 1-0 al 47'! Rete di Pietro Pellegri. Lancio per Gyasi, Moreno anticipa l'avversario di testa ma direttamente sui piedi del bomber azzurro. Pellegri raccoglie palla, salta Barba, entra in area e lascia partire un gran destro a incrociare su cui Reina non può davvero nulla sul palo lontano. Decisiva pure la deviazione di Dossena nel suo intervento in scivolata.

