Serie A: Bologna-Lecce in campo alle 15

La vigilia. Gotti in silenzio per preparare trasferta Bologna

E' stata un settima intensa, diversa, con tre turni di campionato vissuti ad alta intensità dal Lecce di Luca Gotti. E proprio per questo, forse, il tecnico giallorosso Luca Gotti, dopo aver parlato al termine della vittoriosa gara contro il Verona, ha preferito restare in silenzio alla vigilia della delicata gara sul campo del Bologna (cosa molto rara per il club di via Costadura), concentrandosi assieme ai sui ragazzi su una sfida che potrebbe significare tanto in prospettiva futura.



La sudata vittoria sull'Hellas di martedì sera ha ridato fiducia ad una squadra reduce da quattro sconfitte consecutive, con una situazione di classifica che resta, però, alquanto difficile, viste le numerose squadre racchiuse nello spazio di pochi punti. Quella di Bologna, campo storicamente ostico per i giallorossi, sarà un test importante per gli uomini di Gotti, soprattutto una verifica per la difesa, che per la terza volta in stagione è uscita imbattuta, e per l'attacco che contro il Verona ha dovuto affidarsi a Dorgu per trovare il gol della vittoria. Tre punti con i quali Gotti ha preso atto di una ritrovata compattezza del gruppo, dopo la clamorosa debacle interna contro la Fiorentina, con una difesa più attenta, ed un centrocampo che ha dettato con maggior equilibrio i ritmi del gioco. Rispetto alla gara infrasettimanale Gotti (il condizionale è d'obbligo vista la sua assenza di oggi dai taccuini) ha disponibili gli stessi uomini (con gli stessi indisponibili), con giocatori e modulo che dovrebbero essere identici. Ma il differente avversario potrebbe indurre il tecnico giallorosso ad apportare qualche modifica all'undici iniziale. L'allenamento di rifinitura del pomeriggio, a porte chiuse, potrebbe dirimere gli ultimi dubbi.

