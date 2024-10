Roma-Torino 1-0 DIRETTA e FOTO

Roma-Torino 1-0 in campo per la decima giornata di campionato

La Roma è in crisi e il grande ex Juric si gioca la permanenza proprio contro il 'suo Toro, ma Paolo Vanoli non si fida dei giallorossi e del croato.

"Sono una squadra costruita per arrivare a obiettivi importanti, hanno diversi campioni che possono decidere la partita da soli - sottolinea l'allenatore granata - e Ivan ha fatto un ottimo lavoro qui in granata, se io non dimostro di fare più punti significa che è stato bravo: noi dovremo metterci tanta personalità e capire la sfida da un punto di vista emotivo".

La squadra granata ha appena ritrovato la vittoria dopo oltre un mese battendo il Como, "Voglio rivedere quella determinazione e quella voglia di non prendere gol - ha sottolineato Vanoli in vista della trasferta nella Capitale - ora stiamo cercando nuovi assetti perché abbiamo perso Zapata: se togli l'attaccante più forte, non è facile per nessuno…".

Intanto il tecnico granata riavrà a disposizione Sosa, ma la buona notizia arrivata dall'infermeria porta a un vero e proprio sfogo da parte del tecnico: "Abbiamo sbagliato la valutazione, c'è mediocrità e serve di più da parte di tutti - ha tuonato in conferenza stampa - perché se vogliamo fare uno step, tutte le aree di una società devono crescere: dai medici, all'agronomo, a me stesso in prima linea". Solo in questo modo, infatti, il Toro potrà finalmente puntare in alto: "Ma per arrivare al macro obiettivo, bisogna passare dai micro obiettivi - la strada tracciata da Vanoli - che sono i tre punti nella singola partita, poi i 40 per la salvezza, infine l'Europa: quello è il nostro sogno, ma prima c'è tutto un percorso da fare".

Adams è a secco da tre gare di fila, Vanoli pensa comunque di confermarlo al fianco di Sanabria: "Non ho mai visto uno scozzese soffrire la pressione - la difesa dell'ex Southampton - e sta facendo un grandissimo campionato: vede e sente la porta, sono convinto che farà i gol che deve fare". Infine, un pensiero a Matilde Lorenzi, la sciatrice torinese scomparsa tragicamente sulle piste della Val Senales, in Alto Adige: "Da sportivo e da genitore sono cose che ti toccano, come staff e come club facciamo sentire la nostra vicinanza alla famiglia" il cordoglio di Vanoli.



