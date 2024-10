Italia batte Israele 4-1, in gol Retegui, Frattesi e doppietta di Di Lorenzo LE FOTO

Italia Israele 4-1 nella quarta giornata di Nations League

"Va molto bene cosi', anche se abbiamo avuto la possibilita' di fare piu' gol". Luciano Spalletti commenta cosi', ai microfoni di RaiSport, il 4-1 a Israele a Udine, nella quarta giornata di Nations League. "Siamo stati squadra anche oggi - ha aggiunto il ct azzurro - Non abbiamo concretizzato occasioni create in modo clamoroso: contro una squadra che faceva densita' davanti all'area, arrivare tante volte soli davanti al portiere vuol dire che avevamo creato qualcosa di importante...". Quanto al primato del girone, "ora a novembre ci aspettano due partite difficili, con Francia e Belgio, e dobbiamo fare ancora punti".

"Ero emozionato per portare la fascia da capitano, poi i due gol sono qualcosa di stupendo. Li ricorderò per tutta la vita. Momenti complicati capitano a tutti i giocatori. A me è capitato lo scorso anno, ma con equilibrio sono andato avanti. Poi la gente si fissa. Quest'anno ho iniziato in maniera importante con il Napoli e con la Nazionale. Vado avanti così. Era una partita difficile l'abbiamo approcciata bene". Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni della Rai, appare visibilmente soddisfatto per la sua prima doppietta con la maglia Azzurra realizzata contro Israele in Nations League.

Un boato ha accolto Daniel Maldini al suo ingresso in campo nella partita dell'Italia contro Israele in Nations League. E' la terza generazione di Maldini a vestire la maglia azzurra. Il giocatore del Monza, figlio di Paolo e nipote di Cesare, è entrato al 38' del secondo tempo al posto di Giacomo Raspadori.

Italia-Israele 4-1 - Il capitano Di Lorenzo in gol all'80. Per lui doppietta questa sera

Italia-Israele 3-1 - terza rete degli azzurri di Frattesi al 73'

Italia- Israele 2-1 - Accorcia Mohammed Abu Fani al 66'

Italia-Israele 2-0 raddoppia Di Lorenzo al 54' di testa



Italia-Israele 1-0 - Gol di Retegui al 41' su calcio di rigore

Sia alla lettura della formazione dei bianchi che durante l'inno nazionale, sempre di Israele, ci sono stati timidi fischi da parte di uno sparuto gruppo di tifosi. Immediatamente c'è stata la reazione da parte di tutto il resto del pubblico presente nello stadio che, con un applauso, ha volontariamente coperto la piccola protesta. Per quanto riguarda la composizione delle tifoserie, i sostenitori della nazionale israeliana sono una trentina e sono stati fatti accomodare in tribuna centrale, lasciando invece completamente vuota la Curva Sud dove originariamente erano stati assegnati. Alcuni sostenitori dei bianchi indossano il fiocco giallo che simboleggia "riportiamoli a casa".

Nations League: Belgio-Francia 1-2 nel gruppo dell'Italia

Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, la Francia batte 2-1 il Belgio nella quarta giornata della fase a gironi della Uefa Nations League grazie alla doppietta di Kolo Muani (35' pt su rigore e 170 st). Di Openda il gol dei belgi. I Blues si confermano al secondo posto del girone con nove punti, uno in meno dell'Italia. Fermo a quattro punti il Belgio quando mancano due partite alla fine del girone.

