L'Italia travolge Israele, finale Nations League vicina LE FOTO

Italia batte Israele 4-1 nella quarta giornata di Nations League

"Va molto bene cosi', anche se abbiamo avuto la possibilita' di fare piu' gol". Luciano Spalletti commenta cosi', ai microfoni di RaiSport, il 4-1 a Israele a Udine, nella quarta giornata di Nations League. "Siamo stati squadra anche oggi - ha aggiunto il ct azzurro - Non abbiamo concretizzato occasioni create in modo clamoroso: contro una squadra che faceva densita' davanti all'area, arrivare tante volte soli davanti al portiere vuol dire che avevamo creato qualcosa di importante...". Quanto al primato del girone, "ora a novembre ci aspettano due partite difficili, con Francia e Belgio, e dobbiamo fare ancora punti".

"Ero emozionato per portare la fascia da capitano, poi i due gol sono qualcosa di stupendo. Li ricorderò per tutta la vita. Momenti complicati capitano a tutti i giocatori. A me è capitato lo scorso anno, ma con equilibrio sono andato avanti. Poi la gente si fissa. Quest'anno ho iniziato in maniera importante con il Napoli e con la Nazionale. Vado avanti così. Era una partita difficile l'abbiamo approcciata bene". Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni della Rai, appare visibilmente soddisfatto per la sua prima doppietta con la maglia Azzurra realizzata contro Israele in Nations League.

Un boato ha accolto Daniel Maldini al suo ingresso in campo nella partita dell'Italia contro Israele in Nations League. E' la terza generazione di Maldini a vestire la maglia azzurra. Il giocatore del Monza, figlio di Paolo e nipote di Cesare, è entrato al 38' del secondo tempo al posto di Giacomo Raspadori.

GOL

Italia-Israele 4-1 - Il capitano Di Lorenzo in gol all'80. Per lui doppietta questa sera

Italia-Israele 3-1 - terza rete degli azzurri di Frattesi al 73'

Italia- Israele 2-1 - Accorcia Mohammed Abu Fani al 66'

Italia-Israele 2-0 raddoppia Di Lorenzo al 54' di testa



Italia-Israele 1-0 - Gol di Retegui al 41' su calcio di rigore

Italia Israele

LA PARTITA

Sono passati poco più di 100 giorni dalla partita senza storia con la Svizzera che costò gli Europei, ma per l'Italia di Spalletti sembra trascorsa un'era. Quel gruppo impaurito si è trasformato in un branco affamato di rivincita che fa un sol boccone di Israele (4-1) e scappa in vetta alla classifica del girone di Nations League, a un passo dalla qualificazione matematica alla finale a otto che varrebbe anche la posizione di testa di serie al sorteggio per le qualificazioni mondiali. Da segnare il debuttto di Daniel Maldini, terza generazione di campioni. Quello di Udine e' anche un match che verrà ricordato per le straordinarie misure di sicurezza, nei giorni di forti tensioni in Medio Oriente; tutto blindato fuori dallo stadio, cecchini sui tetti, mentre lontano dall'impianto sfilaavano per la citta' i pro Palestina. In campo, invece, tutto comincia con fischi all'inno di Israele (coperti poi dagli applausi) e finisce con un invasore 'pacifico', placcato prima di arrivare a chiedere la maglia di Calafiori. Spalletti ripropone la formazione che aveva dominato il Belgio nei primi 40' a Roma, con Raspadori al posto dello squalificato Pellegrini: uniche novità sono Fagioli per Ricci, in cabina di regia, e il portiere Vicario - per capitan Donnarumma - che gioca nella città in cui è nato e cresciuto calcisticamente. Ben Shimon risponde affidandosi all'estro di Gloukh per colpire in ripartenza. Sprintano subito gli azzurri, ma sono gli ospiti, all'8', ad andare a un passo dal vantaggio. Fagioli perde una palla sanguinosa nella propria metà campo e proprio Gloukh, talento ventenne del Salisburgo, avanza e dal limite lascia partire un rasoterra che esce di un soffio. L'Italia non si scompone e al 15' si divora la rete: lo splendido lancio dalla destra di Di Lorenzo mette solo davanti alla porta Retegui, Glazer risponde da campione al tiro potente.

Spalletti

Passano 3' minuti e il copione si ripete: Raspadori pesca Frattesi che d'esterno al volo libera ancora Retegui al limite, la sciabolata del centravanti sembra indirizzata in fondo al sacco ma Glazer si supera ancora e mette in angolo. Il tiro al bersaglio prosegue al 20': Tonali riceve solo in area piccola e scarica una fucilata che centra il portiere avversario. Tre enormi occasioni gettate al vento in soli 5' che lasciano nella disperazione il ct Spalletti, che torna sulla panchina dello stadio Friuli a quasi vent'anni dalla sua cavalcata con i bianconeri. Gli azzurri riprendono fiato solo per una decina di minuti e al 30' Dimarco, con il solito sinistro fatato, mette un cross liftato su cui Frattesi non arriva di un soffio e Retegui, sempre lui alle spalle sparacchia sull'esterno. Al 32' D. Peretz gioca da centroboa e assiste l'accorrente Gloukh la cui mira fa difetto. Poi al 40' Tonali riceve un inutile pestone per un intervento in ritardo di D. Peretz all'ingresso in area, ma in posizione defilata, e Retegui stavolta esegue la sentenza dal dischetto per la sua sesta rete in nazionale. Gli ospiti vacillano, due minuti dopo Raspadori lascia correre la sfera e si fa anticipare invece che spingere verso la porta una sorta di rigore in movimento. Primo tempo spumeggiante e vantaggio minimo bugiardo. La ripresa parte con un avvicendamento in cabina di regia, Ricci si posiziona davanti alla difesa al posto di uno spento Fagioli ma lo schema è il medesimo della prima frazione: azzurri in pressing asfissiante a tutto campo. Proprio su una palla rubata all'8 scaturisce una punizione dal limite per un fallo di mani. Sul cross pennellato di Raspadori, Di Lorenzo salta più in alto di tutti e insacca di testa.

Italia Israele

Un raddoppio, meritato, tutto in salsa napoletana. Il match si riapre improvvisamente al 22': Abu Fani calcia un angolo a rientrare e Baltaxa sembra ostruire l'uscita di Vicario che gli salta letteralmente sulla schiena: non è dello stesso avviso Ricardo de Burgos che convalida tra le proteste degli azzurri e del Bluenergy. I padroni di casa non ci stanno e un solo minuto dopo sfiorano la rete con un'inzuccata di Bastoni che l'ennesimo intervento stupefacente di Glazer spinge in angolo. Il gol arriva al 27': Dimarco, ormai fantasista di sinistra, vede l'inserimento di Frattesi che non dà scampo al portiere avversario. Stavolta all'insegna delle due formazioni che si stanno contendendo la vetta del campionato, la marcatura è tutta a tinte nerazzurre. C'è tempo anche per aggiornare l'almanacco: Daniel Maldini fa il suo debutto in azzurro nello stadio in cui papà Paolo iniziò la sfavillante carriera in A e nella regione del triestino nonno Cesare. Proprio il figlio e nipote d'arte innesca la rete del poker, favorendo l'inserimento di Udogie e l'assist per il rimorchio di Di Lorenzo, che segna una doppietta personale che getta alle spalle quell'Europeo da dimenticare. Spiccioli di gara ed esordio in nazionale anche per il beniamino di casa Lorenzo Lucca in uno stadio ormai colmo d'entusiasmo.

Nations League: Belgio-Francia 1-2 nel gruppo dell'Italia

Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, la Francia batte 2-1 il Belgio nella quarta giornata della fase a gironi della Uefa Nations League grazie alla doppietta di Kolo Muani (35' pt su rigore e 170 st). Di Openda il gol dei belgi. I Blues si confermano al secondo posto del girone con nove punti, uno in meno dell'Italia. Fermo a quattro punti il Belgio quando mancano due partite alla fine del girone.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA