Serie A: la Lazio batte l'Empoli 2-1

In campo Lazio-Empoli 2-1 LA CRONACA

Empoli che passa in vantaggio alla prima occasione con Esposito, che sfrutta l'errore in uscita di Provedel sul cross di Pezzella. Lazio che reagisce con veemenza ma fatica a trovare l'occasione, in pieno recupero arriva il pareggio con Zaccagni che di testa mette in porta il cross del solito Nuno Tavares.

Rete di Sebastiano Esposito. Cross di Pezzella, Provedel sbaglia completamente l'uscita, ne approfitta la punta che insacca di testa.

Rete di Mattia Zaccagni. Cross di Nuno Tavares, colpo di testa perfetto del numero 10 che manda sul palo lontano, dove Vasquez non puó arrivare.

Rete di Pedro. Il catalano, da posizione defilata, calcia di potenza sotto la traversa dove Vasquez puó arrivare.

