Serie A: Il Como ribalta l'Atalanta, prima vittoria in campionato

L'Atalanta nel primo tempo si ferma sull'uno a zero consentendo al Como di rimanere in partita, Strefezza la raggiunge dopo manciate di secondi all'inizio del secondo e Paz, aiutato dalla deviazione decisiva di Kolasinac, completa la rimonta prima del tris di Fadera. Tutto in 13' scarsi per la prima vittoria lariana in campionato e uno stop inatteso per la Dea nel recupero dell'incontro rinviato ieri per pioggia e che completa il programma della quinta giornata di serie A.

Zappacosta apre i punteggio dal limite sugli sviluppi del terzo corner di casa, Carnesecchi nega il pari immediato a Cutrone e poi anche a Sergi Roberto, senza poter fermare l'impeto ospite a campo invertito. A nulla serve il rigore di Lookman al 9' di recupero appena iniziato Il gol di controbalzo a fil di palo dell'esterno sinistro, a due minuti dal ventesimo, sullo spiovente dalla bandierina di Bellanova messo fuori dalla difesa, trova la risposta immediata del capitano e unica punta ospite sul movimento di Paz, l'uomo alle sue spalle nel 4-4-1-1 di Fabregas, ma il portiere atalantino si supera. Il tutto dopo una partenza sprint dei nerazzurri, spentisi paradossalmente proprio sull'uno a zero. Prima, all'ottavo, Retegui aveva costretto Audero in corner a rimorchio di De Ketelaere.

I lariani restano compatti tenendo corte le distanze tra i reparti e Sergi Roberto, che punta Ederson, prima della mezzora può impensierire il portiere locale con un diagonale da fuori. I palloni dentro l'area costringono Djimsiti al muro su Fadera e Carnesecchi, mal protetto dall'esordiente Kossounou, alla parata di piede al 34' su Cutrone, imbeccato da Sergi. La squadra di Gasperini non conclude nemmeno i contropiedi e Strefezza chiude la frazione mandando alle stelle dal limite lo scarico di Cutrone per rifarsi a ripresa cominciata da pochissimo, sfruttando il tacco smarcante di Sergi in asse con Van der Brempt per il destro incrociato a mezz'altezza. La Dea non c'è, Paz sì e da oltre venti metri, defilato leggermente verso destra, tira a botta sicura con Kolasinac che spiazza il suo portiere. Non è nemmeno il decimo. Gasperini, che aveva già inserito Brescianini per Pasalic, cambia Zappacosta e Retegui con Cuadrado e Lookman, ma al 13' deve capitolare ancora lungo l'asse di sinistra tra Paz e Fadera, che taglia e si gira sul sinistro per il 3-1. Al 18' Kossounou dalla distanza pesca in controtempo Audero che si salva con l'ultimo riflesso. Fabregas fodera il centrocampo con Mazzitelli per Fadera e l'Atalanta sbuca in area una sola volta con Cuadrado, servito dal pallone di ritorno di Lookman, ma è una conclusione debole. Esordisce il ventenne attaccante serbo Vanja Vlahovic dell'Under 23 nerazzurra al posto di Ederson; di là, Gabrielloni per Cutrone e Goldaniga per Perrone per la difesa ridisegnata a tre e proprio il primo della serie, a 4' dal 90', serve Paz, ma Carnesecchi è bravo a volare sul suo sinistro recuperando la posizione per bloccare anche il colpo di testa di Strefezza. All'ultimo giro d'orologio Dossena aggancia Vlahovic nei pressi del dischetto e Lookman spiazza Audero per il gol della bandiera.

