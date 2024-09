Si aggravano le condizioni di Totò Schillaci

Si sono aggravate le condizioni dell'ex calciatore Totò Schillaci. Il bomber della nazionale, della Juve e dell'Inter è ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale Civico.

I medici che lo curano da diversi giorni avevamo dichiarato che le condizioni stavano lentamente migliorando. Purtroppo nelle ultime ore lo stato di salute del calciatore è via via peggiorata.

"Nelle ultime 24 ore le condizioni cliniche del paziente Salvatore Schillaci sono in sensibile peggioramento, il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali. In atto il paziente effettua anche terapie antidolorifiche, è sedato farmacologicamente ed è accudito in maniera continuativa dal personale medico e infermieristico e dai familiari". Lo comunica la direzione sanitaria dell'azienda Civico Di Cristina di Palermo.





