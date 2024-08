Europa League: la Roma affronterà Tottenham ed Eintracht. La Lazio Porto e Ajax

La Roma affrontera' il Tottenham e l'Eintracht di Francoforte, tra le altre nella prima fase dell'Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. Nella nuova formula, anche l'Europa League propone otto avversarie per ciascuna squadra, con classifica globale di tutte le partecipanti. La Roma ha pescato dunque Eintracht in casa, Tottenham in trasferta, Braga in casa, Az Alkmaar in trasferta, Dinamo Kiev in casa, St. Gillois in trasferta, Athletic Bilbao in casa ed Elfsborg in trasferta.



La Laziodovrà vedersela con il Porto e l'Ajax, tra le altre avversarie, nella prima fase dell'Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. Nella nuova formula, anche l'Europa League propone otto avversarie per ciascuna squadra, con classifica globale di tutte le partecipanti. La Lazio ha pescato dunque Porto in casa, Ajax in trasferta, Real Sociedad in casa, Braga in trasferta, Ludogorets in casa, Dinamo Kiev in trasferta, Nizza in casa e Twente in trasferta.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA