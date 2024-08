Milan: presentata innovativa policy per la tutela della maternità delle atlete

Il Milan presenta un'innovativa policy per la maternità delle sue tesserata garantendo una serie di tutele anche oltre le normative vigenti con il rinnovo automatico di contratto e assistenza per la cura dei figli.

È il primo club tra i top del calcio europeo, informa la società, a prevedere un programma di tutela.

Il prolungamento di contratto avverrà in caso di scadenza nella stagione sportiva in cui la gravidanza è iniziata ed è prevista l'assistenza per i figli nelle ore in cui l'atleta è impegnata nell'attività sportiva. Ci sarà anche supporto per voli, alloggi e altre spese di viaggio per i figli della tesserata che ha condotto la gravidanza o è responsabile unico del minore, insieme ad un accompagnatore.

"Una iniziativa - si legge in una nota del Milan - che mira a supportare le calciatrici e le professioniste degli staff tecnici rossoneri nel proprio percorso di vita, non soltanto professionale, creando un ambiente favorevole per prendere importanti decisioni personali", anche per conciliare l'attività calcistica con quella famigliare senza dover arrivare ad una scelta tra le due.



