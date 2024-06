Serie A Atalanta Fiorentina 2-3 CRONACA e FOTO

A Bergamo, la Fiorentina batte l'Atalanta 3-2 CRONACA nel recupero della 29esima giornata di Serie A

I GOL

Al 45'+1 Atalanta - FIORENTINA 2-3! Rete di Andrea Belotti. Mischia in area, il Gallo é il piú attento a ribadire in rete una conclusione sporca di Beltran.

Al 32' ATALANTA - Fiorentina 2-2! Rete di Giorgio Scalvini. Il difensore si sgancia e conclude di potenza dal limite: Martinelli sorpreso sul suo palo.

Al 29' Atalanta - FIORENTINA 1-2! Rete di Nico González. Cross di Biraghi, l'argentino con una mezza. rovesciata di sinistro insacca alle spalle di Carnesecchi. Molto passiva la difesa della Dea

Al 12' ATALANTA - Fiorentina 1-1! Rete di Ademola Lookman. Passaggio illuminante di De Ketelaere che trova la punta sola davanti a Martinelli: cucchiaio e gol del pareggio.

Al 6' Atalanta - FIORENTINA 0-1! Rete di Andrea Belotti. Cross dalal trequarti di Castrovilli per il Gallo che, solo in area, segna di testa in tuffo

