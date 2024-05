Serie A ultimi verdetti del campionato: il Frosinone va in Serie B, Empoli e Udinese salve

Frosinone in Serie B, Udinese e Empoli salvi. Solo cinque italiane in Champions League, fuori la Roma che farà l'Europa Leagu come la Lazio. Niente Europa per il Napoli, il Torino spera ancora nella Conference se la Fiorentina batterà mercoledì in finale l'Olimpiacos. Sono gli ultimi verdetti del campionato di Serie A. Lacrime allo Stirpe dove gli uomini di Di Francesco perdono 1-0 (Davis) con l'Udinese di Cannavaro e lasciano la A per la vittoria nel recupero dell'Empoli sulla Roma. Niang l'eroe dei toscani di Nicola a cui riesce un altro miracolo salvezza. Vola l'Atalanta dopo la vittoria in Europa League: 3-0 al Torino (Scamacca, Lookman e Pasalic), possibile il terzo posto della Juve nel recupero con la Fiorentina. Ultima delusione per il Napoli (0-0 in casa con il Lecce), decimo e fuori dall'Europa.

