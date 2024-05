Serie A: in campo Genoa-Bologna 1-0 DIRETTA e FOTO

In campo Genoa-Bologna 1-0 DIRETTA per la 38esima giornata di Serie A

GENOA-Bologna 1-0 al 13'! Rete di Malinovskyi. Servizio a rimorchio di Martin dalla sinistra per Malinovskyi che piazza la palla all'angolino col sinistro. Palo e gol per il giocatore ucraino con Ravaglia che ci arriva in tuffo alla propria sinistra.

FORMAZIONE DEL GENOA: 3-5-2 per i padroni di casa. Leali - Cittadini, Vogliacco, Vasquez - Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin - Vitinha, Gudmundsson. A disposizione: Martinez, Sommariva, Bohinen, Strootman, Messias, Bani, Ekuban, Retegui, Ankeye, Matturro, Badelj, Haps, Spence.

FORMAZIONE DEL BOLOGNA: 4-1-4-1 per l'ultima di Motta. Ravaglia - De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis - Moro - Orsolini, El Azzouzi, Fabbian, Saelemaekers - Castro. A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Posch, Ilic, Soumaoro, Freuler, Karlsson, Ndoye, Kristiansen, Corazza, Aebischer, Odgaard, Calafiori, Urbanski.

Thiago Motta cambia tanto rispetto al pirotecnico pareggio interno con la Juventus. Tra i pali c'è Ravaglia al posto di Skorupski mentre in difesa l'unico confermato è Lucumì. Con il colombiano ci sono Beukema centrale, De Silvestri a destra e Lykogiannis a sinistra. Moro ritrova una maglia da titolare e agirà davanti alla difesa mentre dietro al confermato Castro ci saranno le altre quattro novità: Orsolini e Saelemaekers sugli esterni, Fabbian ed El Azzouzi al centro. Gilardino sceglie Leali per la porta mentre nel trio difensivo c'è Cittadini dal 1' al posto dell'infortunato De Winter, con lui poi sono confermati Vogliacco e Vasquez. Rivoluzione a centrocampo rispetto alla sconfitta con la Roma: a destra c'è Sabelli al posto di Spence, in mezzo rientrano Malinovskyi e Thorsby ai lati del confermato Frendrup con Martin ancora titolare a sinistra. Novità anche davanti rispetto all'ultima partita con Vitinha e Gudmundsson al posto di Retegui ed Ekuban.

