Serie A: in campo Cagliari-Fiorentina 0-0 DIRETTA

In campo Cagliari-Fiorentina 0-0 DIRETTA

Standing ovation per Claudio Ranieri prima del fischio d'inizio di Cagliari-Fiorentina, ultima partita del tecnico romano sulla panchina dei sardi. Uno striscione ha salutato l'ingresso in campo del tecnico poi tutti in piedi per il lunghissimo applauso per Ranieri da parte di tutti i presenti, tifosi, squadre e terna arbitrale con il tecnico visibilmente emozionato a ricambiare l'applauso.

Arbitra la sfida Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Preti e Miniuti e dal quarto uomo Giua. Mazzoleni e Maggioni rispettivamente al Var e Avar.

Per la Fiorentina è indisponibile solo l'infortunato Sottil. Il Cagliari deve rinunciare allo squalificato Dossena ed agli infortunati Jankto e Makoumbou.

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera con il 4-2-3-1: Terracciano – Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi – Bonaventura, Mandragora – Ikoné, Baràk, Castrovilli – Belotti. A disposizione: Arthur, Maxime Lopez, Beltran, Gonzalez, Nzola, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Martinelli, Duncan, Kayode, Comuzzo, Christensen, Parisi, Kouame. All. Italiano.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari scende in campo con il 4-2-3-1: Scuffet – Zappa, Mina, Obert, Augello – Prati, Deiola – Nandez, Viola, Luvumbo – Lapadula. A disposizione: Radunovic, Mancuso, Chatzidiakos, Aresti, Oristanio, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Mutandwa, Azzi, Shomurodov, Gaetano, Di Pardo. All. Ranieri.

Per la Fiorentina invece la gara ha tutt'altra importanza: nonostante i viola abbiano in testa la finale di Conference League che giocheranno mercoledì 29 maggio contro l'Olympiacos (questa la ragione dell'anticipo della gara di oggi), hanno bisogno di confermare la posizione in classifica per raggiungere la qualificazione europea.

Il Cagliari è matematicamente salvo, grazie alla vittoria in casa del Sassuolo. Per i sardi sarà l'ultima gara con Ranieri in panchina, che dopo l'ennesimo miracolo sportivo ha deciso di smettere di allenare le squadre di club, lasciando uno spiraglio per eventuali esperienze da CT.

Per la Fiorentina in realtà si tratta della penultima giornata: i viola devono ancora recuperare la partita contro l' Atalanta, programmata domenica 2 giugno.

