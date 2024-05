Serie A: Cagliari-Fiorentina 2-2 CRONACA e FOTO

Cagliari-Fiorentina 2-2 CRONACA nel match che ha aperto la 38esima giornata di Serie A

Cagliari vs Fiorentina

Cagliari-Fiorentina 2-2 all'89' Punizione di Biraghi dalla sinistra, tocco di NICO GONZALEZ che infila Scuffet!

Cagliari-FIORENTINA 2-1 all'85' MUTANDWA! Il classe 2003, servito da Nandez, parte da sinistra, salta Dodò e si accentra e da appena fuori area fa partire un destro che va a girare sul palo lontano!



Cagliari-FIORENTINA 1-1 al 65' DEIOLA! Cross di Prati, inserimento del capitano che segna la sua prima rete in stagione! Dopo un breve check al Var, il gol viene convalidato!



Cagliari-FIORENTINA 0-1 al 39'! BONAVENTURA! Servito da Castrovilli, il centrocampista aggira Augello e disegna un sinistro a giro imprendibile per Scuffet!

Claudio Ranieri

Standing ovation per Claudio Ranieri prima del fischio d'inizio, ultima partita del tecnico romano sulla panchina dei sardi. Uno striscione ha salutato l'ingresso in campo del tecnico poi tutti in piedi per il lunghissimo applauso per Ranieri da parte di tutti i presenti, tifosi, squadre e terna arbitrale con il tecnico visibilmente emozionato a ricambiare l'applauso.

Arbitra la sfida Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Preti e Miniuti e dal quarto uomo Giua. Mazzoleni e Maggioni rispettivamente al Var e Avar.

Per la Fiorentina è indisponibile solo l'infortunato Sottil. Il Cagliari deve rinunciare allo squalificato Dossena ed agli infortunati Jankto e Makoumbou.

