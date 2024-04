Serie A: Roma-Bologna 1-3 DIRETTA



65' Roma-BOLOGNA 1-3! Cucchiaio di Saelemaekers! I giallorossi perdono palla a centrocampo, poi un guizzo di Zirkzee manda in porta il belga che segna il terzo gol della giornata.

56' GOL! ROMA-Bologna 2-1! Riapre la partita Azmoun! Tre tentativi dell'attaccante della Roma, prima un colpo di testa respinto da Skorupski, poi un'altra conclusione sempre respinta dal portiere. L'ultima infine finisce in rete.

45' GOL! Roma-BOLOGNA 0-2! Raddoppio di Zirkzee! L'olandese controlla di petto e dopo uno scambio con El Azzouzi calcia sul primo palo: complice una deviazione di Svilar, la palla finisce in rete.

14' GOL! Roma-BOLOGNA 0-1! Rete di El Azzouzi! Cross di Calafiori dalla sinistra, il centrocampista in rovesciata sorprende gli avversari, mandando la palla prima sul palo interno e poi in rete.

L'omaggio dell'Olimpico allo storico presidente Dino Viola, era nato il 22 aprile 1915



La vigilia - La parola fine ce l'ha messa Daniele De Rossi perché per il tecnico giallorosso, come per il resto della società, quella subita è un'ingiustizia, ma ora bisogna andare avanti e smetterla di parlare del calendario perché la Roma nei prossimi ventuno giorni affronterà sette partite, a partire dalla sfida col Bologna e passando per le semifinali dell'Europa League. Dunque l'attenzione dovrà essere tutta al campo. "Certo dispiace che Casini e Butti non abbiano ascoltato le nostre richieste sacrosante e legittime - comincia l'allenatore - Detto ciò, è arrivato il momento di mettere un punto , sennò si innesta l'effetto Florida: ripetere sempre che saremo stanchi ci farà sentire tali, quindi con i ragazzi non parlerò più di questo". Prima di lasciare spazio al campo, però, ci ha tenuto ad avere l'ultima parola anche in seguito alle polemiche nate dopo le dichiarazioni attribuite a Lotito su Ndicka ("hanno fermato una partita per un codice giallo"). "Io con lui ho un buon rapporto - spiega De Rossi - Ma questa volta ha sbagliato, nessuno ci deve rinfacciare l'aver voluto sospendere la partita perché quando abbiamo preso quella decisione non sapevamo come stesse Evan. Inoltre la Roma non aveva alcun vantaggio a non finire la partita. L'inerzia della gara in quel momento era dalla nostra parte quindi abbiamo fatto una cosa che andava contro il nostro interesse". Messe da parte le polemiche, il tecnico giallorosso ha rinnovato i complimenti a Thiago Motta e al Bologna che incontrerà all'Olimpico nel primo dei quattro scontri diretti di campionato che la Roma affronterà da qui alle prossime tre settimane. Sia con gli emiliani sia nel recupero di Udine e contro il Napoli domenica prossima, però, non ci sarà Romelu Lukaku. La lesione riportata al flessore è di lieve entità e per questo dovrà restare fuori circa dieci giorni, ma per l'andata con il Bayer Leverkusen sarà a disposizione. Nel frattempo si alterneranno Abraham e Azmoun, a cominciare da domani quando in campo dal primo minuto andrà Tammy. "È una forza della natura - dice De Rossi parlando dell'inglese -. Ma a volte perde energie con arbitri e tifosi. Noi dobbiamo incanalare la sua energia e la sua rabbia repressa per i 9 mesi di assenza così da avere un grande giocatore. Lavorandoci molto può diventare devastante". Un attestato di stima importante alla vigilia di un set di partite che delineeranno il futuro dei giallorossi. Quello di Daniele è già scritto, rinnoverà come annunciato dai Friedkin e manca solo l'ufficialità. A questo, però, la proprietà americana vorrebbe aggiungere l'Europa League sfumata lo scorso anno e un posto in Champions che manca da Di Francesco in panchina.



Thiago Motta giura che la Champions non è un'ossessione. Per il Bologna però proiettarsi più in là è ormai inevitabile. Con una frenesia che da settimane contagia tutti, dai tifosi attesi in tremila per l'appuntamento di domani sera all'Olimpico con la Roma, alla città intera che sotto i portici ospita quasi più vetrine vestite rossoblù che mortadella e tortellini. A Bologna si respira un entusiasmo che non si vedeva da tantissimi anni, forse decenni. Del resto la trasferta di Roma per il Bologna non è una partita come le altre. È la prima di una serie in cui dovrà dimostrare che non è solo la squadra rivelazione del campionato ma un team con le carte in regola da giocare anche sul principale palcoscenico del calcio europeo. I rossoblù, quarti in classifica, hanno attualmente solo un piccolo margine di sicurezza in classifica e con la Roma di Daniele De Rossi si giocheranno un pezzo importante di queste speranze. Una vittoria, magari sperando in una Roma un po' appagata dalla qualificazione europea ai danni del Milan, significherebbe ipotecare almeno uno dei cinque posti disponibili per la Champions e tornare a pensare a un aggancio alla Juventus. Una sconfitta significherebbe invece doversi guardare le spalle non solo dalla Roma stessa ma anche dalle altre inseguitrici. Domani pomeriggio mancherà uno dei simboli più importanti di questa stagione che, comunque vada, per il Bologna resta da incorniciare: Lewis Ferguson, capitano e oggetto del desiderio di mezza Premier League, si è gravemente infortunato. Per lui non solo campionato finito ma è sfumata anche la possibilità di giocare da protagonista gli Europei con la sua Scozia. Ieri è andato a trovarlo in ospedale anche uno dei tifosi numero uno, Gianni Morandi. Insieme in un selfie per i social e gli auguri del cantautore bolognese: "Ha 24 anni, è stato operato al ginocchio per un grave incidente sul campo di gioco e ne avrà per almeno sei mesi. Malgrado questo, non ha perso il sorriso...Forza Capitano!". E forza al Bologna, nella corsa verso l'Europa.

Le formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar - Celik, Mancini, Llorente, Angelino - Cristante, Paredes, Pellegrini - Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Beukema, Lucumí, Calafiori - Freuler, Aebischer - Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers - Zirkzee. All. Thiago Motta

