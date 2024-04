Serie A: Monza-Atalanta 0-0 DIRETTA E FOTO

Monza-Atalanta 0-0 DIRETTA per la 33esima giornata di Serie A

GOL



Al 44' Monza-ATALANTA 0-1 Rete di De Keteleare - Corner di Lookman, De Keteleare prende posizione su Gagliardini e in tuffo di testa non lascia scampo a Di Gregorio.

CALENDARIO



CLASSIFICA



Palladino

LA VIGILIA

Dany Mota Carvalho, Patrick Ciurria e e Josè Machin saranno assenti contro l'Atalanta: lo ha annunciato l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, durante la conferenza stampa della vigilia. "Dani Mota Carvalho non ha recuperato, speriamo di riaverlo per settimana prossima. Patrick Ciurria ha un fastidio al ginocchio, è out anche José Machin. Ma abbiamo recuperato Samuele Vignato e Danilo D'Ambrosio", rende noto il tecnico.

Dopo la festa per l'accesso alle semifinali di Europa League ai danni del Liverpool, l'Atalanta col Monza affronta la prima di sette finali per provare ad accedere alla prossima Champions League dal quinto posto in serie A. L'obiettivo, frenato dal solo punto raccolto tra Cagliari e il posticipo col Verona lungo l'incrocio pericoloso sulla strada della salvezza, è ancora alla portata dell'aritmetica. I nerazzurri, dopo l'U-Power Stadium, avranno in pratica un solo scontro diretto, ospitando la Roma alla terzultima giornata, dopo aver affrontato Empoli e Salernitana e prima di chiudere con Lecce, Torino e Fiorentina nel recupero. Passi falsi vietati, insomma, e turnover obbligato dai Reds fino alla semifinale di ritorno di Coppa Italia mercoledì prossimo al Gewiss Stadium proprio contro i viola. Se in avanti Scamacca a Monza dovrebbe riposare lasciando il posto da titolare a De Ketelaere insieme a Lookman, con Pasalic in pole position alle spalle per concedere una pausa a Koopmeiners, De Roon rientra in mezzo al campo dalla squalifica. Zappacosta, invece, è pronto a cedere la maglia a destra a Holm dopo la grande prestazione di coppa. La novità è il recupero di Giorgio Scalvini, infortunatosi al bicipite femorale sinistro alla vigilia di Pasqua a Napoli, in occasione dell'ultima vittoria in serie A dei bergamaschi. Un uomo in più in una difesa in cui il veterano Toloi è parso perdere colpi nelle ultime due uscite. A preoccupare un po' è proprio la media punti dell'ultimo periodo, sacrificata sull'altare della volontà di restare con tutti e due i piedi nelle tre competizioni: un successo nelle ultime sei giornate con tre pari e due sconfitte. L'allenatore, Gian Piero Gasperini, non pare disposto a calcoli, a parte il minutaggio da distribuire tra i vari ruoli. Carnesecchi ritrova la porta. Per Djimsiti, Hien, Kolasinac ed Ederson, al contrario, non è prevista rotazione.

Gasperini

Probabili formazioni di Monza-Atalanta.

Monza (4-2-3-1): 16 Di Gregorio; 19 Birindelli, 3 Marì, 4 Izzo, 44 Carboni A.; 32 Pessina, 6 Gagliardini; 20 Zerbin, 28 Colpani, 21 Carboni V.; 11 Djuric. (22 Sorrentino, 66 Gori, 2 Donati, 5 Caldirola, 7 Machin, 9 Colombo, 13 Pereira, 27 Maldini, 33 D'Ambrosio, 38 Bondo, 47 Mota Carvalho, 77 Kyriakopoulos, 79 Popovic, 80 Vignato, 84 Ciurria).

All.: Palladino.

Squalificati: Akpa Akrpo, Gomez. Diffidati: Gagliardini, Djuric, Caldirola.

Indisponibili: Bettella, Caprari.

Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 3 Holm, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 8 Pasalic; 17 De Ketelaere, 11 Lookman. (1 Musso, 31 Rossi, 2 Toloi, 43 Bonfanti, 20 Bakker, 33 Hateboer, 77 Zappacosta, 25 Adopo, 7 Koopmeiners, 59 Miranchuk, 10 Touré, 90 Scamacca).

All.: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Hateboer, Kolasinac, Koopmeiners, Lookman.

Indisponibili: Scalvini.

Arbitro: Giua di Olbia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA