Serie A: l'Atalanta vince a Monza 2-1 CRONACA E FOTO

Monza-Atalanta 1-2 DIRETTA per la 33esima giornata di Serie A

I GOL

All'89 MONZA-Atalanta 1-2 Rete di Maldini - Azione personale di Maldini che si accentra dalla sinistra e da fuori scarica un destro preciso nell'angolo basso.

Al 72' Monza-ATALANTA 0-2 Rete di El Bilal. Bel triangolo in area tra Lookman e El Bilal, piattone sotto la traversa.



Al 44' Monza-ATALANTA 0-1 Rete di De Keteleare - Corner di Lookman, De Keteleare prende posizione su Gagliardini e in tuffo di testa non lascia scampo a Di Gregorio.

Monza-Atalanta

Un gol per tempo per dire che la Dea può continuare a sognare l'olimpo del campionato e mettere le mani su un posto Champions. De Keteleare nel primo tempo, Touré nella ripresa, poi Daniel Maldini ad accorciarla nel finale e a rischiare di riaprirla all'ultimo istante, al 95', con un palo interno che attraversa l'area e non cambia il risultato: finisce 1-2 a Monza, con i bergamaschi che si consentono rotazioni ma centrano l'obiettivo, davanti a un Monza meno affamato di punti. Per 35 minuti si gioca in clima surreale, per lo sciopero del tifo brianzolo, dopo le 18 diffide seguite alla gara casalinga contro il Napoli per quella che è stata una gestione "incompetente" del servizio d'ordine, come recitava la curva stessa. Forse è anche per questo che sono i bergamaschi a premere sull'acceleratore in avvio, andando vicini al vantaggio prima con Kolasinac dalla sinistra e poi con un colpo di testa di Touré. L'occasione propizia l'avrebbe anche De Ketelaere, che va via di tacco a Bondo in area, lasciandosi però cadere tra le proteste di Gasperini. Questo per ribadire la varietà delle soluzioni offensive dell'Atalanta, multinazionale del gol con 11 nazionalità differenti a rete sin qui.

Monza-Atalanta

Tutto il contrario del Monza e dei suoi 24 gol tricolori, come nessuno in A e con numeri doppi rispetto proprio ai nerazzurri bergamaschi. La riprova la danno al minuto 35 Zerbin e Colpani, che nella stessa azione arrivano due volte al tiro. La strada verso l'area atalantina la trova anche uno dei 6 ex nerazzurri che ora vestono biancorosso, Gagliardini. Proprio l'uomo che vede poi scappare De Keteleare a un paio di giri d'orologio dall'intervallo e segnare l'undicesimo gol stagionale. Dopo il Liverpool, Gasperini gestisce le forze dei suoi e il campo non gli dà torto, perché in avvio ripresa è Lookman a scagliare un destro violento che le mani di Di Gregorio spingono in corner. Il Monza si fa vedere a metà ripresa con Pessina, il cui sinistro decolla oltre il rettangolo utile. Quello che invece centra in grande stile Touré, dopo aver aperto il contropiede e aver chiuso la triangolazione di Lookman, scappando di nuovo a Gagliardini. La riapre Maldini nel finale con un gran gol da fuori, rischia di riprenderla all'ultimo istante ancora Maldini con un destro che sbatte sul palo interno. Termina 1-2 per la Dea, ma visti i risultati sugli altri campi, Palladino esce comunque dal campo consapevole di aver condotto i suoi alla salvezza con 6 turni di anticipo, come la stagione precedente. Pur dovendo valutare le condizioni di Toloi e Holm, usciti per infortunio, Gasperini tiene invece vivo il sogno Champions dei suoi e intanto si prepara alla sfida di mercoledì con la Fiorentina.

