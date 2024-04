Champions League: PSG e Dortumund in semifinale, fuori Barcellona e Atletico Madrid CRONACA e FOTO

Champions League, in campo Barcellona-Psg 1-4 CRONACA e Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2 CRONACA - I francesi e i tedeschi vanno in semifinale, eliminati i due club spagnoli

GOL e MOMENTI CLOU



Barcellona-Paris Saint Germain



Al 61' Barcellona -PSG 1-3. Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro.

Al 54' Barcellona-PSG 1-2 Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Achraf Hakimi da calcio d'angolo. Al 40' Barcellona - PSG 1-1 . Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bradley Barcola con cross

Al 29' Espulso Ronald Araujo del Barcellona

Al 12' BARCELLONA - Psg 1-0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lamine Yamal.

Borussia Dortmund - Atletico Madrid

Al 74' Borussia Dortmund-ATLETICO MADRID 4-2 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Niclas Füllkrug.

Al 64' Borussia Dortmund-ATLETICO MADRID 3-2 Rete di Ángel Correa! Azione insistita dei Colchoneros, con Riquelme che riceve proprio dal numero 10 e calcia dall'interno dell'area, facendosi respingere la conclusione da Kobel. Sulla ribattuta arriva ancora Correa, che prima si fa respingere il tiro da Hummels e poi ribadisce in porta, calciando sotto la traversa. Atletico Madrid in vantaggio nella doppia sfida.

Al 49' Borussia Dortmund-ATLETICO MADRID 2-1 Autorete di Mats Hummels. Corner a uscire sul secondo palo di Griezmann, colpo di testa di Hermoso e deviazione sfortunata del difensore tedesco, che spiazza Kobel. Tutto in parità nella doppia sfida.

Al 39' BORUSSIA DORTMUND - Atletico Madrid 2-0 Rete di Ian Maatsen. Sancho verticalizza per Sabitzer, il quale scarica per Maatsen. L'olandese controlla e calcia a incrociare, trovando un grande angolino sul secondo palo. Gialloneri in vantaggio di un gol nel computo totale.

Al 34' BORUSSIA DORTMUND - Atletico Madrid 1-0! Rete di Julian Brandt. Splendida verticalizzazione d'esterno di Hummels per il numero 19 che, piazzato all'interno dell'area, controlla con il petto, si sposta il pallone sul sinistro e calcia a incrociare. Oblak tocca il pallone, ma non riesce a evitare il gol che sancisce la parità assoluta nella doppia sfida.

"Remuntada" del Paris SG, 4-1 al Barcellona e semifinale Champions. Fuori due spagnole

Il Paris Saint Germain realizza la "remuntada": vince 4-1 in casa del Barcellona e si qualifica per le semifinali di Champions League. La squadra di Luis Enrique ribalta il 2-3 del Parco dei Principi grazie ai gol di Dembelé, Vitinha e del solito Mbappé a segno su rigore e poi nel finale. Ma è soprattutto il Barca a doversi rammaricare per l'occasione persa: i catalani sono passati in vantaggio con Raphinha al 12' grazie ad un assist incredibile di Lamine Yamal. A 16 anni il talento venuto dalla "masia" catalana gioca in Champions come un veterano: se Mbappé è attualmente il più forte calciatore in attività, il futuro è tutto nei piedi del giovanissimo blaugrana. La partita è gestita dai padroni di casa ma al 30' arriva la svolta: Araujo si fa espellere lasciando i suoi in 10'. Xavi decide di togliere proprio Yamal: sembra il primo di una serie di errori del tecnico. Il Psg acciuffa il pareggio con Dembelé, ex di turno della partita. Nella ripresa i parigini conquistano definitivamente il centrocampo e al 9' vanno sul 2-1 con Vitinha. Xavi perde la testa e si fa espellere al 12' prendendo a calci una struttura a bordo campo. Un segnale di tensione per la squadra: dopo due minuti Cancelo regala un rigore con una inutile scivolata su Dembélé su un pallone che si avviava verso il fondo. Sul dischetto va Mbappè, spento fino a quel momento, che realizza il 3-1. I blaugrana sono in confusione, rischiano i contropiedi del Psg ma vanno vicino al gol che significa i supplementari. Al 44' proprio il capitano della Francia chiude la partita sul 4-1. I parigini proseguono la corsa verso il sogno di conquistare la Champions League: l'obiettivo per il quale la proprietà qatariota in questi anni ha fatto investimenti miliardari, "collezionando" i migliori giocatori del mondo come fossero figurine. Un sogno che ha anche Kylian Mbappé prima di lasciare la Francia per trasferirsi al Real Madrid

Yamal e Nuno Mendes

Realizza una rimonta anche il Borussia Dortmund che batte 4-2 l'Atletico Madrid, ribaltando il 2-1 dell'andata al Wanda Metropolitano. La squadra di Diego Simeone va subito sotto: al 34' il Dortmund passa con Brandt su assist di Hummels in area di rigore. Dopo 5' arriva il raddoppio grazie a al terzino Maatsen che si inserisce in area dopo un'azione corale ed infila alle spalle di Oblak. Ma i "colchoneros" reagiscono e accorciano al 6' della ripresa con un autogol di Hummels che devia in rete un colpo di testa di Hermoso; poi pareggiano al 19' con Correa che recupera una respinta corta di Kobel su tiro di Riquelme. Il Dortmund però spinge ancora e al 26' segnano il 3-1 con Fullkrug di testa su cross di Sabitzer. Al 29 il gol che vale la qualificazione per i tedeschi: Sabitzer è il primo a calciare in rete una respinta di Oblak su tiro di Fullkrug. La squadra del "Cholo" Simeone si spinge alla ricerca del gol che potrebbe valere almeno i supplementari ma i tedeschi fanno buona guardia e conquistano l'accesso alle semifinali di Champions League.

