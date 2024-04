Champions League, in campo Barcellona-Psg 1-4 e Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2 DIRETTA e FOTO

Champions League, in campo Barcellona-Psg 1-4 DIRETTA e Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2 DIRETTA

Contrasto di gioco tra Araujo e Nuno Mendes

GOL e MOMENTI CLOU



Barcellona-Paris Saint Germain



Al 61' Barcellona -PSG 1-3. Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro.

Al 54' Barcellona-PSG 1-2 Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Achraf Hakimi da calcio d'angolo. Al 40' Barcellona - PSG 1-1 . Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bradley Barcola con cross

Al 29' Espulso Ronald Araujo del Barcellona

Al 12' BARCELLONA - Psg 1-0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lamine Yamal.

Borussia Dortmund - Atletico Madrid

Al 74' Borussia Dortmund-ATLETICO MADRID 4-2 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Niclas Füllkrug.

Al 64' Borussia Dortmund-ATLETICO MADRID 3-2 Rete di Ángel Correa! Azione insistita dei Colchoneros, con Riquelme che riceve proprio dal numero 10 e calcia dall'interno dell'area, facendosi respingere la conclusione da Kobel. Sulla ribattuta arriva ancora Correa, che prima si fa respingere il tiro da Hummels e poi ribadisce in porta, calciando sotto la traversa. Atletico Madrid in vantaggio nella doppia sfida.

Al 49' Borussia Dortmund-ATLETICO MADRID 2-1 Autorete di Mats Hummels. Corner a uscire sul secondo palo di Griezmann, colpo di testa di Hermoso e deviazione sfortunata del difensore tedesco, che spiazza Kobel. Tutto in parità nella doppia sfida.

Al 39' BORUSSIA DORTMUND - Atletico Madrid 2-0 Rete di Ian Maatsen. Sancho verticalizza per Sabitzer, il quale scarica per Maatsen. L'olandese controlla e calcia a incrociare, trovando un grande angolino sul secondo palo. Gialloneri in vantaggio di un gol nel computo totale.

Al 34' BORUSSIA DORTMUND - Atletico Madrid 1-0! Rete di Julian Brandt. Splendida verticalizzazione d'esterno di Hummels per il numero 19 che, piazzato all'interno dell'area, controlla con il petto, si sposta il pallone sul sinistro e calcia a incrociare. Oblak tocca il pallone, ma non riesce a evitare il gol che sancisce la parità assoluta nella doppia sfida.

Nel quarto meno pubblicizzato l'Atletico di Simeone e Griezmann ha un piccolo vantaggio, ma il Dortmund, con i cambi della ripresa, si e' rimesso in corsa e potrebbe rimontare con un Haller in grande forma.

Xavi carica il Barcellona, 'Montjuïc sia come il Camp Nou'

Contrasto aereo tra Vitinha (L) Fermin Lopez



"Per noi è una grande opportunità. Giochiamo in casa e il Montjuïc dovrà assomigliare al Camp Nou delle grandi serate. Il Psg non verrà qui a speculare, ci verrà a prendere uomo su uomo". Xavi Hernandez carica il suo Barcellona in vista della sfida di ritorno dei quarti di Champions contro il Psg, dopo lo spettacolare 2-3 di Parigi.

"Dovremo dimostrare molta personalità per arrivare in semifinale - aggiunge il tecnico blaugrana - Sarà un Psg coraggioso e anche se noi avremo un vantaggio, giocando in casa, sarà una partita molto difficile. Siamo emozionati nel senso buono del termine".

Xavi ha poi parlato delle sue sensazioni personali: "Sto bene, sono motivato. Sono molto orgoglioso di potermi giocare la qualificazione alle semifinali e lo sono anche i tifosi del Barcellona. È una grande opportunità. Sono euforico ed entusiasta di essere dove siamo".

