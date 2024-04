Serie A: Juventus batte Fiorentina 1-0. Decide un gol di Gatti al 21' CRONACA e FOTO

Juventus batte Fiorentina 1-0 LA CRONACA nel posticipo della 31esima giornata di Serie A

IL GOL

All 21' JUVENTUS-Fiorentina 1-0 - Rete di Gatti. Da calcio d'angolo Bremer si libera del marcatore e stacca di testa colpendo il palo, sotto porta Gatti devia in rete.

LA CURIOSITA'

Tre gol annullati in poco più di mezzora dal Var, se non è un record poco ci manca. E' successo nel primo tempo di Juventus-Fiorentina, sfida a poche ore dalla quale era arrivata la comunicazione che il 'Video Assistant Referee' non sarebbe stato Gianluca Aureliano bensì Aleandro Di Paolo. Cominciata la partita, sono fioccate le reti annullate dal Var. La prima al 6', con McKennie a segno su sponda di testa di Gatti, ma l'americano, come hanno evidenziato gli strumenti tecnologici, era in fuorigioco. Al 12' secondo gol juventino, con Gatti che colpisce la traversa, Vlahovic da pochi passi devia in rete ma c'era Bremer, fa sapere il Var, in off side. Al 32' segna, su sponda di McKennie, ancora Vlahovic, che festeggia con vari gesti prima che l'arbitro La Penna, su indicazione ancora del Var, intervenga annullando al rete per un fuorigioco millimetrico di McKennie.

LA PARTITA

E' ancora convalescente, ma intanto la Juve conquista la seconda vittoria di fila senza subire gol. Dopo il 2-0 alla Lazio in coppa Italia, ecco il bis in campionato: l'1-0 è firmato Gatti, poi ci sono altre reti annullate dal Var. Tutto questo è nel primo tempo, ma nell'ultima mezz'ora è una sofferenza unica, con la Fiorentina che sfiora il pari in più occasioni e colpisce anche una traversa con Gonzalez. Allegri punta sulla Juve di coppa, l'unico cambio è il portiere, con Szczesny che si riprende il posto tra i pali. In attacco il tecnico sceglie la coppia degli ex, Vlahovic e Chiesa, vogliosi di colpire per la prima volta dall'addio a Firenze. Anche Italiano si affida a un attaccante per il quale questa sfida non è come tutte le altre: il Gallo Belotti, da ex capitano del Toro, cerca una rivincita dal sapore di derby. Sorprende vedere in panchina Beltran, l'allenatore gli preferisce Barak con Gonzalez e Kouame a completare la batteria di trequartisti. La Juve morde subito una Fiorentina impaurita e spaesata, dopo 11 minuti Terracciano ha già preso due gol ma sia McKennie che Bremer (con una deviazione sfortunata a pochi metri dalla linea sul tentativo a porta vuota di Vlahovic) sono in fuorigioco e si resta sullo 0-0.

Il vantaggio è nell'aria e arriva al 21': angolo di Kostic, Bremer colpisce il palo e Gatti fa il più semplice dei tap-in. Italiano continua a sgolarsi dalla panchina ma i viola non reagiscono, anzi ne prendono un altro firmato Vlahovic ma anche in questo caso la rete non è convalidata per una posizione irregolare di McKennie. Soltanto negli ultimi minuti di primo tempo la Fiorentina comincia a prendere coraggio, anche se l'unico tentativo è di Biraghi dalla distanza e termina sul fondo. Si va negli spogliatoi sull'1-0, la Juve lascia aperta la partita nonostante i quattro gol segnati. Italiano fa subito due cambi e sorprende perché, oltre a lanciare Lopez per Mandragora, decide di togliere Belotti e inserire Sottil, spostando Kouamé come riferimento più avanzato. La Juve comincia la ripresa lasciando il pallino del gioco alla Fiorentina, il primo tiro in porta viola è di Barak al 56' ma è facile per Szczesny. Sul capovolgimento di fronte, Milenkovic rischia l'autogol sporcando il cross di Kostic.

Allegri concede una mezz'ora abbondante a Yildiz e Iling-Junior, scelti al posto di Chiesa e proprio del laterale serbo, mentre nella Fiorentina entrano Beltran e Nzola. Al 65' Vlahovic grazia la sua ex squadra attardandosi a tirare dopo un pasticcio di Kayode, dieci minuti dopo Gonzalez costringe Szczesny al grande intervento con l'aiuto della traversa. Allegri capisce il momento delicato e cerca forze fresche in Alcaraz, la sua squadra continua a restare troppo bassa e rischia grosso a cinque dalla fine, con Nzola che si trova sulla traiettoria della conclusione a botta sicura di Beltran. La Juve soffre ma torna a vincere anche in campionato dopo 42 giorni, sabato prossimo ci sarà il derby contro il Toro per confermare che il peggio è passato. Italiano, invece, è alla quarta gara di fila senza successi e ora è scivolato al decimo posto, con la corsa all'Europa in salita pur con una gara da recuperare.

