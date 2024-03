Champions League: Lazio ko 3-0 in casa Bayern, eliminata

Per buona parte del primo tempo Bayern-Lazio è stata una partita equilibrata, anche se i padroni di casa hanno tenuto più spesso l'iniziativa, com'era prevedibile dovendo recuperare l'1-0 dell'andata. Poi, passata in vantaggio con Henry Kane - in modo abbastanza casuale - e raddoppiato con Thomas Mueller nel recupero, la squadra di Tuchel ha finito per prevalere con un 3-0 che va oltre i suoi meriti, ottenendo il passaggio ai quarti di Champions. Non prima, però, di aver concesso ad Immobile (37') una palla gol che se sfruttata avrebbe potuto creare parecchi problemi a questo Bayern mentalmente fragile. Ormai a -10 dalla vetta della Bundesliga, eliminati in Coppa di Germania, i bavaresi possono contare solo su questa partita per salvare quel che resta della stagione. Ma anche per la Lazio è un appuntamento fondamentale e la partenza dei biancocelesti è senza paura, come ha chiesto mister Sarri. Non farsi schiacciare dal peso dell'attacco bavarese e cercare di approfittare delle lacune difensive di cui soffre la squadra di casa. Al 14' la prima parata di Provedel, sul destro di Musiala. Anche Kane va al tiro, altra conclusione deviata in angolo. Con il passare dei minuti la pressione del Bayern aumenta, mentre Sarri si sbraccia per incitare i suoi a guadagnare metri. Ma il centrocampo biancoceleste, a cominciare da Luis Alberto, è spesso costretto ad abbassarsi per aiutare la difesa, accerchiata. La Lazio, pur in sofferenza, la sua chance per passare ce l'ha. Sul cross di Zaccagni, De Ligt di testa 'aggiusta' la palla ad Immobile che, in posizione regolare, riesce anche a deviarla, ma di poco a lato. Ed un minuto dopo è il Bayern a pareggiare, con Kane, il gol subito all'Olimpico. Il numero 9 è bravo ad avventarsi sull'assist involontario di Guerreiro (tiro svirgolato) per battere di testa Provedel da pochi passi. La Lazio attende la pausa per organizzare una reazione, ma al 2' di recupero arriva il 2-0. Il pallone spiovente da calcio d'angolo è calciato forte verso l'area piccola da De Ligt. Mueller ci mette la testa a tre metri dalla porta ed il Bayern va al riposo con la qualificazione in tasca, pur senza aver brillato. Ma il doppio vantaggio non tranquillizza del tutto il Bayern. Una rete laziale riaprirebbe le porte ai supplementari e gli uomini di Tuchel nella ripresa ricominciano ad assediare l'area avversaria. Sarri decide un triplo cambio: dentro Cataldi, Isaksen e Castellanos; fuori Vecino, Zaccagni e Imombile. La Lazio prova ad abbozzare una risposta, finché al 21' arriva il 3-0 che spegne le residue speranze biancocelesti. Discesa di Sané e tiro, Provedel riesce a deviare, ma proprio sui piedi di Kane che non può sbagliare. Il Bayern va vicino anche al quarto gol con Mueller, conclusione deviata da Provedel sul palo, ma sarebbe troppo. Ad un quarto d'ora dalla fine esce uno stanchissimo Felipe Anderson, entra Pedro. La Lazio prova fino alla fine a lasciare il segno all'Allianz Arena, spinta dall'energia nervosa e chiude il match collezionando le ammonizioni di Romagnoli, Cataldi e Pellegrini.

Il Paris Saint Germain si è qualificato per i quarti di finale di Champions League. Nel ritorno degli ottavi a San Sebastian la formazione francese ha battuto 2-1 la Real Sociedad. All'andata il Psg aveva vinto 2-0. I gol: al 15' del primo tempo e al 11' della ripresa Mbappè. Nel finale, al 44' la rete di Merino per la Real Sociedad.

