Cagliari Torino in campo 0-2 LIVE

Cagliari Torino in campo 0-2- LA DIRETTA - per la prima partita della 22esima giornata di Serie A. Allo stadio i tifosi ricordano il grande Gigi Riva scomparso in settimana con scritte, bandiera e striscioni.

Al 45' +3' GOL! Cagliari-TORINO 0-2! Rete di Ricci.

Al 23' GOL! Cagliari-TORINO 0-1! Rete di Zapata. Accelerazione di Bellanova sulla destra, cross basso deviato sottomisura da Zapata.

Partita fermata per quasi un minuto all'11' alla Domus durante Cagliari-Torino per celebrare ancora una volta Gigi Riva. Tutti in piedi per un lungo applauso. Tutto lo stadio ha urlato "Gigi, Gigi". La curva nord ha esposto uno striscione con la scritta "Oggi invece so che era un destino, so che stavo andando a casa mia". Una frase che si riferisce all'arrivo di Riva a Cagliari dalla natia Leggiuno. Poi il coro: "Un Gigi Riva, c'è solo un Gigi Riva".

Cagliari in campo nel riscaldamento con le maglie dello scudetto, tutte con il numero undici sulle spalle per onorare Gigi Riva. Il pre-partita era iniziato con una playlist con la musica del periodo in cui Rombo di Tuono faceva tremare le reti con i rossoblù e la Nazionale, da Satisfaction dei Rolling Stones a Rocket man di Elton John. Passando per Raffaella Carrá con "Forza Gigi Riva". E poi Dylan, Beatles e Mina. Il nome del campione e il numero 11 sono stati annunciati alla lettura delle formazioni, sul maxischermo dello stadio un video commemorativo con i gol e le azioni più belle di Rombo di Tuono. La maglia da gioco utilizzata in gara è invece quella bianca 23/24 senza loghi dello sponsor per lasciare spazio al numero 11, posizionato sul petto. La stessa maglia è stata indossata da tutti bambini che hanno accompagnato le due squadre. Cagliari con il lutto al braccio. Nel settore Distinti una coreografia creata dai tifosi e una scritta, Per sempre Gigi Riva. Spettacolari anche le iniziative della curva nord e della sud. Ma anche i tifosi del Torino si sono uniti con uno striscione: "Ciao Giggirriva".

