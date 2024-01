Emozioni allo stadio, a Cagliari, per il ricordo di Gigi Riva

Il ricordo di Gigi Riva emoziona. Lo stadio di Cagliari vive una serata particolare per il match contro il Torino valido per la 22esima giornata di Serie A. Sugli spalti tanti striscioni, scritte e bandiere per ricordare Rombo di Tuono scomparso in settimana a 79 anni.

L'omaggio a Gigi Riva

Cagliari in campo nel riscaldamento con le maglie dello scudetto, tutte con il numero undici sulle spalle. È una delle iniziative per onorare la memoria di Gigi Riva. Il pre partita era iniziato con una playlist con la musica del periodo in cui Rombo di Tuono faceva tremare le reti con i rossoblù e la Nazionale, da Satisfaction dei Rolling Stones a Rocket man di Elton John. Passando per Raffaella Carrá con "Forza Gigi Riva". E poi Dylan, Beatles e Mina. Il nome del campione e il numero 11 sono stati annunciati alla lettura delle formazioni, il maxischermo dello stadio sta trasmettendo un video commemorativo con i gol e le azioni più belle di Rombo di Tuono. La maglia da gioco utilizzata in gara è invece quella bianca 23/24 senza loghi dello sponsor per lasciare spazio al numero 11, posizionato sul petto. La stessa maglia è stata indossata da tutti bambini che hanno accompagnato le due squadre. Cagliari con il lutto al braccio. Nel settore Distinti una coreografia creata dai tifosi e una scritta, Per sempre Gigi Riva. Spettacolari anche le iniziative della curva nord e della sud. Ma anche i tifosi del Torino si sono uniti con uno striscione: "Ciao Giggirriva".

I portieri del Cagliari

Una gara che si giocherà in un clima molto particolare. Anche Ranieri e la società hanno preferito saltare la classica conferenza stampa dell'antivigilia della gara. Cagliari scosso, ma anche carico.il Torino scenderà in campo a Cagliari nell'anticipo di serie A e in mattinata la dirigenza granata ha voluto rendere omaggio alla memoria di Gigi Riva. Come riportato sui social del club torinese, i dirigenti Davide Vagnati ed Emiliano Moretti si sono recati al Cimitero di Bonaria per depositare una corona di fiori sulla tomba di 'Rombo di Tuono'. Il gesto è stato apprezzato anche da tanti sostenitori rossoblu, che hanno ringraziato simbolicamente gli avversari commentando il post su Instagram.

'Per sempre Gigi Riva'

C'è chi è andato a scuola con la maglietta del Cagliari. E c'è chi si è arrangiato indossando un maglione rosso e dei pantaloni o una gonna blu. Una classe ha fatto lezione in un'aula con tavolino rosso e sedia blu. Tutto per Gigi Riva. Grande successo per l'iniziativa lanciata con una circolare dell'istituto comprensivo Pirri 1-2, firmata dal dirigente scolastico Valentino Pasquale Pusceddu. Alle 11 poi, orario simbolico in onore della maglia sempre indossata da Gigi Riva, è scattato il lungo applauso della materna, delle elementari e delle medie. "Mi sento di riassumere- spiega all'ANSA il preside Pusceddu - tutto in tre parole, intimamente connesse: scuola, sport e vita. Perché, come sottolineato proprio dalla circolare, Riva è considerato 'esempio di valore nel campo di gioco come nella vita'".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA