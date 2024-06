Paolini-Errani ko, Gauff-Siniakova le nuove regine del Roland Garros

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte nella finale del doppio femminile al Roland Garros, con il titolo che è andato alla coppia Coco Gauff e Katerina Siniakova. La statunitense e la ceca si sono imposte in due set, col punteggio di 7-6, 6-3, in poco meno di due ore di gioco.

Errani "ottimo torneo, rammarico per finale"

Il Roland-Garros è stato un ''ottimo'' torneo ma è "ovvio" che quando perdi in finale ''c'è un po' di rammarico": lo ha detto Sara Errani in conferenza stampa congiunta a Parigi con Jasmine Paolini dopo la sconfitta in finale al Roland Garros contro Coco Gauff e Katerina Siniakova. "E' ovvio che appena finisci c'è rammarico'', ha proseguito Errani, sottolineando tuttavia che quello parigino è stato un ''ottimo torneo''. "Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, non ce l'abbiamo fatta. Ma c'eravamo vicine, credo, il tennis è anche questo", ha proseguito l'azzurra riferendosi al match di questa mattina allo Chartrier. Oggi, rivela Errani, ''eravamo anche un po' stanche, non completamente lucide". Errani ha ricordato che soprattutto Jasmine ''ha speso tantissima'' energia, dopo la finale in singolo di ieri contro la Swiatek, nell'arena dello Chartrier. "Non è mai semplice giocare singolo e doppio - ha proseguito - E' tanta energia". E "io pure ho scontato un po' di stanchezza", dopo tre settimane al Roland Garros (incluso quella per le qualificazioni), ha continuato Errani, spiegando che contro Gauff e Siniakova gli "scambi erano duri. Bisognava essere pronte, abbiamo peccato un po' di lucidità. Loro sono molto potenti - ha concluso - bisognava essere sempre piazzate bene. Peccato. Eravamo comunque molto vicine".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA