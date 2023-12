Champions: Inter-Real Sociedad 0-0 e Napoli-Braga 2-0 FOTO

Inter-Real Sociedad 0-0 nel gruppo D LA CRONACA e Napoli-Braga 2-0 nel gruppo C LA CRONACA nella sesta giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri, già qualificati, chiudono il proprio girone al secondo posto proprio alle spalle degli spagnoli. Agli Ottavi anche i partenopei. Al Maradona hanno deciso il match un'autorete di Saatci al 9' del primo tempo e un gol di Osimhen al 33'. Il Napoli chiude il girone al secondo posto alle spalle del Real Madrid.

Inter - Real Sociedad



CLASSIFICHE



RISULTATI E CALENDARIO

Napoli - Braga

LA VIGILIA



QUI INTER

"Il nostro percorso sarà molto lungo, pieno di insidie. Fa piacere aver fatto quattro mesi nel migliore dei modi, ma il mondo del calcio va velocemente e domani abbiamo un test molto impegnativo. La squadra sa cosa rappresenta arrivare primi, vorrebbe dire più fiducia. Sarebbe importante anche per la nostra società, oltre che per un sorteggio più soft. È un passaggio che vorremmo fare da primi in classifica". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro la Real Sociedad. "Noi e la Real Sociedad siamo stati particolarmente bravi finora, loro vengono fuori addirittura dalla quarta urna. Il sorteggio non mi aveva entusiasmato inizialmente, siamo stati bravi a renderlo più semplice di quello che sembra".

QUI NAPOLI

"Noi pensiamo solo a vincere in casa contro un Braga forte, non pensiamo alla classifica Champions. Dobbiamo smettere di pensare in maniera ampia alla stagione ma bisogna lavorare in campo per vincere, smettendo di prendere gol". Lo ha detto il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia dell'ultimo match del girone di Champions League contro il Braga. "In questo momento - ha spiegato il tecnico - se guardiamo a tutta Europa chi vince è perché parte da una difesa migliore. Prima di tutto serve una sicurezza difensiva mentre facciamo il nostro gioco in attacco, perché ora è ciò che dà meno sicurezza ai nostro giocatori. L'attacco mi preoccupa meno, ci sono a volte situazioni di tiri sbagliati che però possono cambiare, ma la fase difensiva deve essere perfetta, voglio vederlo da domani, è importante essere compatti e tranquilli con la palla. Vediamo se siamo solidi domani, tutta la squadra deve sapere che se attacca e poi c'è il contropiede l'avversario viene fermato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA