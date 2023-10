Serie A: Lecce-Torino finisce 0-1

In campo LECCE-TORINO 0-1 LA CRONACA

Al 41' Lecce-Torino 0-1. Alla prima conclusione verso la porta il Torino passa. Lancio di Linetty in area, Ricci controlla e prova una conclusione che diventa invece un assist per Buongiorno, il difensore sotto porta calcia sotto la traversa.

Al 32' Ancora Lecce: incursione di Krstovic che riesce ad entrare in area di forza e a calciare di potenza, Milinkovic Savic risponde sicuro sul primo palo.

Al 30' l'azione più pericolosa della prima mezz'ora: Almqvist al centro per Banda che in un primo momento non controlla bene, riesce poi a calciare a giro ma Milinkovic Savic allontana con i piedi.

Scocca il ventesimo minuto, la partita non riesce a prendere quota.

Le formazioni

Nel Lecce in mezzo al campo gioca Rafia, con Oudin in panchina. In attacco conferme per Krstovic e Almqvist, parte fuori Strefezza, che verrà sostituito da Banda.

Risponde il Torino con il rientro di Buongiorno al centro della difesa. A centrocampo spazio a Ricci con Gineitis e Ilic in mediana, mentre Bellanova e Lazaro completeranno il reparto. In avanti il tandem formato da Pellegri e Sanabria.

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Gonzalez, Ramadani, Rafia - Almqvist, Krstovic, Banda. A disposizione: Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Kaba, Berisha, Corfitzen, Touba, Samek, Piccoli, Strefezza.

Formazione TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic - Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro, Seck - Pellegri, Sanabria. A disposizione. Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Sazonov, Antolini, Tameze, Ilic, Radonjic, Zapata, Karamoh, Seck.

