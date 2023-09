Serie A, in campo Sassuolo-Juventus DIRETTA

In campo Sassuolo-Juventus 2-1 LIVE, per la quinta giornata della Serie A di calcio.

Gol di Armand Laurienté al 12'. Autorete di Matías Viña al 21'. Stacco di Berardi al 41'

L'anno scorso si è ritrovato spesso a dover risollevare un ambiente depresso e deluso dalle batoste subite in campo e fuori, oggi invece deve placare i facili entusiasmi dopo un bell'inizio di campionato. "Dobbiamo alzare le antenne, in questo momento c'è troppa euforia" il modo di Massimiliano Allegri per mettere tutti in guardia alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Eppure, giocando in anticipo rispetto all'Inter, in caso di successo al Mapei Stadium la Juve andrebbe capolista in solitaria almeno per una notte. "Non dobbiamo avere sbalzi d'umore, ma rimanere sempre in equilibrio - continua l'allenatore - e l'importante è avere il desiderio di arrivare tra le prime quattro: le cose vanno volute perché così ti danno maggiori stimoli. L'obiettivo è tornare a giocare la Champions". Anche perché, proprio pochi giorni fa, è cominciata la nuova stagione della competizione più importante con i bianconeri che l'hanno osservata dal divano: "Non so se sarà un vantaggio o meno non disputarla, sicuramente vogliamo tornarci anche se non sarà facile perché Inter, Milan e Napoli sono sopra alle altre" spiega Allegri.

Al Mapei Stadium si troverà di fronte un nome molto chiacchierato nel mondo juventino: "Il mercato lo fanno Giuntoli e Manna, speriamo che Berardi non faccia le cose che fa solitamente contro di noi - la risposta di Allegri a chi gli chiedeva del fantasista neroverde - e noi dovremo fare attenzione a limitarlo: il Sassuolo è reduce dalla sconfitta di Frosinone, avrà grande voglia di rivalsa". Anche il tecnico bianconero, però, ha un tandem d'attacco che fa paura, nonostante qualche acciacco accusato durante la settimana: "Vlahovic ha avuto un po' di mal di schiena e Chiesa ha avuto un fastidio ad un flessore, ma sono a completa disposizione" dice l'allenatore sulla coppia offensiva, pur tenendo in pre-allerta Milik e Kean. Mercoledì, intanto, ha ricevuto una visita speciale alla Continassa. il ct azzurro: "Ci ha fatto piacere avere Spalletti da noi e la Juve lavora per dare più giocatori possibili all'Italia: Chiesa e Locatelli ci sono già, nelle prossime convocazioni potrebbero essercene altri". Infine, Allegri riflette sull'ingresso dello sport nella Costituzione Italiana: "Sono molto contento per questa notizia, da molti anni faccio l'allenatore 'Alleato di Salute' e i ragazzi vanno educati nell'alimentazione e nel fare sport - conclude - anche perché i numeri in Italia sono notevolmente cambiati: c'è più obesità tra i ragazzini e vanno stimolati a fare sport".

