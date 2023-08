Ct azzurro: fonti Figc, con Spalletti proseguono contatti

Luciano Spalletti, come anticipato ieri dall'ANSA, è stato il primo ad essere chiamato per la panchina di ct azzurro e proseguono i contatti tra Figc e tecnico di Certaldo per la definizione di "un accordo molto complesso" per la successione di Mancini. Al momento non sono in programma presentazioni. Lo riferiscono all'ANSA fonti Figc. Il nodo resta la clausola di un anno di Spalletti dopo la conclusione del rapporto col Napoli. Quanto alla penale da pagare è da escludere, sottolineano le fonti, che la Figc possa intervenire in tal senso. Si conta di arrivare a una definizione del nuovo ct non prima di fine settimana.







